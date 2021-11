Badminton-Ranglisttenturnier : Alina Rose gewinnt zweimal Gold und einmal Silber

Eutiner Talente erringen bei der Rangliste in Schleswig insgesamt zehn Medaillen.

Erfolgreiches Badmintonwochende für Eutiner Talente. Viermal Gold, fünfmal Silber und einmal Bronze gingen in die Kreisstadt. Nach den Landesmeisterschaften im September in Schwarzenbek griffen 105 Spielerinnen und Spieler aus Schleswig-Holstein in Schleswig zum Schläger, um beim C-Ranglistenturnier Altersklassen U11 bis U19 im Einzel, Doppel und Mixed...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.