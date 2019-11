von Achim Krauskopf

28. November 2019, 15:26 Uhr

Plön | Elf Frauen und 23 Männer sind in Anerkennung ihres jahrzehntelangen Engagements in der Kommunalpolitik mit der Freiherr-vom-Stein-Verdienstnadel ausgezeichnet worden. In der Evangelischen Bildungsstätte auf dem Koppelsberg waren aus Ostholstein Alfred Jeske (Hutzfeld) und Brigitte Brill, (Fehmarn) unter den Geehrten, aus dem Kreis Plön Gabriele Kalinka und Lutz Schlünsen.

„Sie haben sich in bemerkenswerter und herausragender Weise über viele Jahre für das Gemeinwohl engagiert,“ sagte Innenminister Hans-Joachim Grote. Die Geehrten hätten sich für gesellschaftlichen Zusammenhalt eingesetzt, für das Wohl von Kindern, Jugendlichen und Familien, für die Freiwillige Feuerwehr, die Gleichstellung von Mann und Frau, für Bildungschancen von Familien mit niedrigen Einkommen. Die 34 Frauen und Männer hätten durch ihr ehrenamtliches Engagement ihre Heimatorte vorangebracht und sie seien ein Beleg dafür, dass sich bürgerschaftliches Engagement lohne. Grote: „Ihr uneigennütziges Engagement für das Gemeinwohl verdient allerhöchste Anerkennung.“ Die Freiherr-vom-Stein-Nadel gilt als höchste Auszeichnung, die Schleswig-Holstein für ehrenamtlichen Einsatz in der Kommunalpolitik zu vergeben hat.

Alfred Jeske aus Hutzfeld war 31 Jahre Mitglied der Gemeindevertretung der Gemeinde Bosau. 1988 bis 2019 gehörte er zahlreichen Ausschüssen an, von 1990 bis 2003 war er 1. stellvertretender Bürgervorsteher, bevor er bis zum Ende seiner politischen Karriere 2019 als Bürgervorsteher fungierte. In der Laudatio wird Alfred Jeske ein Engagement bescheinigt, das von großer Sachkenntnis, hervorragendem Engagement und seinem ausgleichenden Wesen geprägt gewesen sei. Er habe die Gemeinde mit außergewöhnlich hohem zeitlichen Einsatz erfolgreich präsentiert und sich weit über das normale Maß hinaus eingebracht. Jeske habe sich maßgeblich für die Belange und den Erhalt der acht Ortswehren und der Jugendwehr eingesetzt, darüber hinaus habe ihm besonders die Unterstützung der 15 Dorfschaften und der Vereine am Herzen gelegen.

Brigitte Brill gehörte von 1982 bis 2008 der Stadtvertretung Burg auf Fehmarn an, nach einer Pause von fünf Jahren wurde sie 2013 wieder in die Stadtvertretung gewählt und ist seitdem Bürgervorsteherin.

Gabriele Kalinka gehörte seit 2000 der Gemeindevertretung Dobersdorf an und bekleidete von Beginn bis zum Ende ihrer politischen Karriere im Jahr 2018 das Amt der Bürgermeisterin. Fünf Jahre war sie Vorsitzende des Finanzausschusses des Amtes Selent-Schlesen.

Lutz Schlünsen begann 1990 als damals jüngster Gemeindevertreter in Schleswig-Holstein seine politische Karriere in der Gemeinde Stoltenberg. 2012 wurde er erstmals zum Bürgermeister seiner Heimatgemeinde gewählt. Zurzeit ist er darüber hinaus Verbandsvorsteher des Schulverbandes Probstei und Mitglied des Kreistages Plön, seit 2018 ist er Vorsitzender des Wirtschaftsausschuss.