Widerstand angekündigt : AKW-Bauschutt nach Ostholstein? SPD vermisst Transparenz

Kreistagsabgeordnete sprachen in Johannistal mit mit Deponiebetreiber .

von Achim Krauskopf

31. Januar 2021, 11:16 Uhr

Johannistal | Mehr Fragen als Antworten hat die SPD-Kreistagsfraktion zur Nachricht, dass Bauschutt vom Atomkraftwerk Brunsbüttel in die Deponie Johannistal (Gemeinde Gremersdorf, Ostholstein) kommen soll. Eine Delegation der Fraktion hat, wie Fraktionsvorsitzender Burkhard Klinke berichtet, auf der Deponie mit Geschäftsführer Axel Guttmann und Betriebsleiter Rolf Bebensee gesprochen.

SPD kritisiert fehlenden Dialog

Das Fazit: Mit der Zuweisung des Bauschutts löse der zuständige Landesminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) breiten Widerstand aus, weil kein Dialog stattgefunden habe.

Der Deponiebetreiber denke über Rechtsmittel nach, und die Bevölkerung sei verunsichert. Klinke: „Dringend erforderlich ist es, den Menschen vor Ort verständlich zu erklären, dass von dem Bauschutt aus den Atomkraftwerken keine Gefahr ausgeht.“

Beim Rückbau des Atomkraftwerks Brunsbüttel fielen etwa 50.000 Tonnen unverstrahlter Bauschutt an, weiß Klinke. In einem ersten Schritt sollen bis zu 7000 Tonnen Bauschutt wie Mineralwolle, Isolierungen, Ziegel, Fliesen, Keramik und Bodenaushub in die Deponie in der Gemeinde Gremersdorf gebracht werden.

Klinke: „Wenn diese Abfälle überhaupt nicht gesundheitsgefährdend sind, wie Minister Albrecht überall erzählt, stellt sich berechtigterweise die Frage: Warum muss der frei gemessene AKW-Bauschutt auf einer Deponie gelagert werden? Wörtlich sagte Albrecht: ,Mit der Deponierung dieser nicht-radioaktiven Abfälle geht definitiv keine Gefährdung der Gesundheit einher.‘ Da frage ich provokativ: Wenn der Schutt nicht gesundheitsgefährdend ist, kann dieser nicht direkt zu den Kommunen gefahren werden, dort vor Ort geschreddert und genutzt werden?“

Deponie Johannistal im Umfeld akzeptiert

In Johannistal habe die Fraktion erfahren, dass die von der zur Firmengruppe Gollan gehörende AVG Johannistal GmbH betriebene Deponie seit mehr als 35 Jahren existiere, sich in das Landschaftsbild einpasse und von allen im Umfeld, Einheimischen, Touristen und Politik, akzeptiert werde. Die Zusammenarbeit der Deponie-Betreiber mit der Gemeinde Gremersdorf sei langjährig gewachsen und vertrauensvoll.

Da kein Deponiebetreiber den Müll aus Brunsbüttel freiwillig übernehmen wollte, habe Umweltminister Jan Philipp Albrecht die Abfälle Deponiebetreibern zugewiesen. Geschäftsführer Axel Guttmann berichtete, dass er von der Entscheidung des Umweltministeriums genauso überrascht worden sei wie alle anderen auch.

Deponiebereiber denkt an Rechtsmittel

Widerstand gegen die Deponierung des Bauschutts aus der Umgebung sei zu erwarten, und Guttmann kündigte Rechtsmittel gegen die Anlieferung des Bauschutt aus Brunsbüttel an. Die Gemeindevertretung Gremersdorf, so Klinke weiter, habe sich sowohl 2016 als auch jüngst wieder gegen die Deponierung von AKW-Bauschutt ausgesprochen.

Für die SPD-Vertreter steht fest: Die Kommunikation mit den Betroffenen vor Ort sei unzureichend gewesen, Wörter wie Atom und Strahlung lösten bei der Bevölkerung immer sofort Ängste aus. Der Minister habe es leider nicht erreicht, die Debatte über die strahlenfrei gemessenen Abfälle aus dem AKW transparent zu führen.

Minister hat Teilnahme an Infoveranstaltung zugesagt

Als nächste Schritte will die SPD-Fraktion das Thema im zuständigen Ausschuss des Kreistages besprechen und Minister Albrecht zu einer Informationsveranstaltung einladen. Die SPD-Landtagsabgeordnete Sandra Redmann habe bereits eine Zusage des Ministers dafür bekommen, ob digital oder präsent müsse mit Blick auf die Coronaentwicklung abgewartet werden. Klinke: „Wir wollen erreichen, dass die Menschen vor Ort mitgenommen werden und dass es zu einem Dialog mit der Bevölkerung kommt“.