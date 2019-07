Aktivregion will auch kleine Projekte fördern

Vorstandsbeschluss: Beim Land soll die Aufnahme in das „Regionalbudget“ bei Agrarstruktur und Küstenschutz beantragt werden

von Achim Krauskopf

21. Juli 2019, 10:57 Uhr

Kalübbe | Der Vorstand der Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz hat in seiner jüngsten Sitzung vor einigen Tagen im Dorfgemeinschaftshaus Kalübbe beschlossen, beim Land die Aufnahme in das „Regionalbudget“ bei Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) aufgenommen zu werden. Aus diesem Budget kann, die Regionalmanager Günter Müller erläutert, die Aktivregion Kleinprojekte von bis zu 20.000 Euro Gesamtkosten fördern. Jährlich stünden bis zu 200.000 Euro zur Verfügung. Das Geld solle in die ländliche Entwicklung mit Maßnahmen zur Dorferneuerung, Verbesserung der Tourismus-Infrastruktur oder Breitbandversorgung fließen. Aber auch zur Unterstützung lokaler Unternehmen im Dienstleistungsbereich oder der Grundversorgung könnten die Mittel eingesetzt werden.

„Wir haben uns schon lange gewünscht, dass wir auch einmal kleine Maßnahmen, die direkt bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort ankommen, fördern können. Das war mit den EU-Mitteln der AktivRegion immer sehr schwierig. Dieses neue Instrument eröffnet uns hervorragende Möglichkeiten“, freute sich Günter Möller. Die Aktivregion werde in den kommenden Wochen versuchen, die notwendige Eigenbeteiligung zu sichern.

Joachim Schmidt, Vorsitzender der Aktivregion, informierte die Vorstandsmitglieder außerdem über eine klare Auskunft des Umweltministeriums und des Innenministeriums, dass die Aktivregion bis zum Jahr 2022 über Projektanträge entscheiden könne. Bisher habe immer eine Befristung bis Ende 2020 im Raum gestanden. Der Vorstand begrüßte diese Entscheidung. Damit hätten Aktivregion und ihre Projektträger mehr Zeit, Anträge zu stellen und Maßnahmen umzusetzen.

Zwei Projekte, die in der Vorstandssitzung vorgestellt wurden, fanden einmütige Zustimmung. Das erste Projekt beschäftigt sich mit der Gründung und dem Betrieb eines „CoWorking Space“ in Preetz. Geplant ist der Bau von drei Pavillons, in denen Büroplätze und Besprechungsräume mit moderner technischer Ausstattung gebaut werden sollen.

Mit der Nutzungskombination von Arbeit, Wohnen und Urlaub würden neue überregionale Impulse gesetzt, die die regionale Wirtschaft fördert, Startups interessieren will und mobile, temporäre Arbeitsplätze schafft. Das Projekt hat einen finanziellen Rahmen von 128.425 Euro und werde von der AktivRegion mit 50.000 Euro gefördert, sagte Möller.

Das zweite Projekt, das Caroline Backmann von der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz erläuterte, ist die Einstellung eines Digitalisierungskoordinators mit dem Ziel, die Webseiten zu überarbeiten, die Social Media-Präsenz auszubauen und den Wissenstransfer zur professionellen Digitalisierung der touristischen Organisationen und der Leistungsträger vor Ort zu fördern. Die Aktivregion unterstützt, wie bereits berichtet, dieses auf 180.000 Euro veranschlagte Projekte mit 70.000 Euro.