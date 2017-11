Aktivregion unterstützt Inklusion

vergrößern 1 von 1 Foto: sh:z 1 von 1

Constanze Emde

10.Nov.2017

„Für die Kommunen im Kreis Ostholstein ist das ein großer Schritt“, sagt Jutta Harter, bei der Stadt Eutin maßgeblich für den Aktionsplan Inklusion verantwortlich. Nachdem das Projekt der Lebenshilfe „Ostholstein erlebbar für alle“ ausgelaufen ist, musste eine neue Möglichkeit her, erste Ergebnisse auf dem Weg zur barrierefreien Kommune nicht verpuffen zu lassen und im Netzwerk von denen lernen zu können, die deutlich weiter sind.

Der Kreis Ostholstein hatte sich – ebenso wie verschiedene Kommunen bereit erklärt, durch finanzielle Unterstützung ein Nachfolgerprojekt ins Leben zu rufen. Mit dem Projekt „Ostholstein – wir alle – gemeinsam auf dem Weg zur Inklusion“ soll nun ein hauptamtliches Unterstützungsmanagement

über einen Zeitraum von drei Jahren zur weiteren inhaltlichen und organisatorischen Entwicklung des begonnen Prozesses im Kreis Ostholstein hin zu inklusiven Gemeinden und Urlaubsorten gefördert werden. Antragsteller für diese Idee ist die Stadt Eutin. „Inklusion und Barrierefreiheit zu erreichen ist ein langfristiger gesamtgesellschaftlicher Prozess. Ziel ist eine inklusive Gesellschaft, in der wir Individualität und Vielfalt als wertvoll anerkennen. Teilhabe zu ermöglichen, ist die Umsetzung der UN-Rechtskonventionen“, machte Harter nochmals deutlich.

Neben den beteiligten Gemeinden Eutin, Malente, Bosau, Fehmarn, Heiligenhafen, Oldenburg und dem Kreis Ostholstein gehe es um die Verstetigung und Weiterentwicklung der Inklusion im Kreis im allgemeinen und die spezifische Betreuung der beteiligten Kommunen im speziellen, da jeder an unterschiedlich weit vorangeschritten sei, so Harter. Eine koordinierende und gestaltende Begleitung der Akteure in Form einer professionellen Umsetzungsbegleitung werde die Qualität der Umsetzung sichern und weiteren Kommunen und gesellschaftlichen Gruppen die Möglichkeit bieten, in den laufenden Prozess mit einzusteigen.

Die Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz unterstützt das Vorhaben, eine hauptamtliche Person genau für diese Zwecke einzustellen, mit insgesamt 153 699,49 Euro. Die Summe soll je zur Hälfte unter den beiden beteiligten Aktivregionen Holsteinische Schweiz und Wagrien-Fehmarn aufgeteilt werden. Die Zustimmung der zweiten Aktivregion stehe noch aus, das Gremium der Holsteinischen Schweiz zeigte sich aber zuversichtlich – „andernfalls beraten wir nochmal“, sagte Regionalmanager Günter Möller.

Der Rest der geschätzten Gesamtkosten von 230 000 Euro wird vom Kreis Ostholstein (10 000 Euro) sowie von den einzelnen Kommunen finanziert. Nicht nur die teilnehmenden Kommunen profitieren vom Projekt, die Ergebnisse können auch auf andere Orte und Regionen übertragen werden, so Harter. Erstmals wird das Thema Inklusion kreisweit vorangetrieben, das ist toll. Wir wollen endlich starten, freute sich die Verantwortliche der Stadt Eutin. Im Mittelpunkt stehe nun die Schaffung von regionalen und kommunalen Grundlagen zum Thema „Inklusion“ sowie deren konkrete Umsetzung in den jeweiligen Kommunen. Durch das hauptamtliche Unterstützungsmanagement liege der Fokus auf Sensibilisierung und Kompetenzaufbau, um die Beteiligten zu befähigen, die Umsetzung nachhaltig und qualitativ auch nach Projektende weiterzuführen. Das bereits gebildete Netzwerk werde durch das Projekt bestärkt und der Erfahrungsaustausch untereinander gefördert. Im Rahmen des Projektes sollen individuelle und sinnvolle Strategien gefunden werden, um sich der Herausforderung „Entwicklung hin zu inklusiven Gemeinden und (Urlaubs-)orten“ stellen zu können, heißt es im Antrag. Die Ausschreibung für die Dienstleistungen, deren Anbieter beispielsweise die Lebenshilfe sein könne, die auch schon das erste Projekt initiiert hat, soll nun raus gehen, damit das Nachfolgeprojekt 2018 starten kann.