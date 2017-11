Aktivregion fördert Herbergs-Studie

von Constanze Emde

erstellt am 10.Nov.2017 | 00:01 Uhr

Wieder eine Jugendherberge in der Stadt zu haben, ist das große Ziel der Stadt Eutin. Doch vorab braucht es eine Machbarkeitsstudie, um die Chancen und die Wirtschaftlichkeit am geplanten Standort in unmittelbarer Nähe zur Opernscheune auszuloten (wir berichteten). Die Gelder dafür können Stadt und Jugendherbergswerk allerdings nicht allein aufbringen, weshalb beide bei der Aktivregion Holsteinische Schweiz um finanzielle Unterstützung warben. In seiner jüngsten Sitzung am Mittwochabend votierte das Gremium einstimmig für die 80-prozentige Förderung der Studie, stellte dafür 20 168,06 Euro bereit. Je rund 2400

Euro kommen auf die Stadt Eutin und das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) zu.

„Das ist ein Meilenstein. Ich freue mich über diese finanzielle Unterstützung und bin dankbar für die Vorarbeit von Helmut Reichmann“, sagte Behnk. Reichmann ist Geschäftsführer des Deutschen Jugendherbergswerk Landesverband Nordmark und ließ sich am Mittwochabend entschuldigen, hatte aber bereits in der vorherigen Sitzung der Aktivregion das Vorhaben ausführlich dargestellt. Der Schwerpunkt einer Eutiner Jugendherberge soll bei Kultur liegen – passend zum Standort direkt an den Eutiner Festspielen, dem Schlossgarten, dem außerschulischen Lernort Küchengarten und Vogthaus und der Nähe zur Innenstadt mit den Kultureinrichtungen.

In der Machbarkeitsstudie soll es nun darum gehen, die Chancen einer Jugendherberge an dem Standort mit diesem Schwerpunkt auch mit Blick auf die nächsten fünf Jahre zu eruieren. Die benachbarten Herbergen in Malente, Scharbeutz und Plön dürfen dadurch nicht im Nachteil sein, schilderte Reichmann damals.

Caroline Backmann, Geschäftsführerin der Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz, geht eher von einer positiven Wirkung für die gesamte Region aus: „Jede Jugendherberge wirkt auch über den Ort hinaus und vor allem saisonverlängernd durch Klassenfahrten und Jugendfreizeiten.“ Seite 9