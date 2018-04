Aktiv gegen das Insektensterben

Verein Erlebnis Natur beklagt Rückgang von Bienen und Co. / Kinder sähen Wildkräuter und -blumen auf Vereinsgelände

von Alexander Steenbeck

23. April 2018, 11:51 Uhr

Wer mit seinem Auto jetzt unterwegs ist und nach der Fahrt Kühlergrill, Frontscheibe und Co. begutachtet, wird erkennen, dass nicht mehr so viele Insekten wie noch vor ein paar Jahren ihr Leben an der Autofront ließen. „Wir haben 60 bis 70 Prozent weniger Insekten zu verzeichnen“, sagt Dr. Werner Sach (kl. Foto), Vereinsvorsitzender des Vereins Erlebnis Natur (Erna). Die Rückgänge beträfen nicht nur die intensiv bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen, sondern vor allem die naturnahen Areale, berichtet Werner Sach.

Um über 75 Prozent ging die Masse der Fluginsekten in deutschen Schutzgebieten einer Studie zufolge zurück. Maßgeblich zu den Forschungsergebnissen beigetragen haben ehrenamtliche Insektenkundler vom Entomologischen Verein Krefeld. Sie haben zwischen 1989 und 2016 Daten zu Insekten gesammelt. In insgesamt 63 Gebieten in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und in Brandenburg fingen sie mit Hilfe von Fallen Fluginsekten und bestimmten deren Masse. Ihre Beobachtungen veröffentlichten sie im Oktober 2017 im Wissenschaftsjournal „Plos One“.

Zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz gibt es unterdessen Streit um das Insektensterben. Während einige Forscher von einer Abnahme der Insekten um 75 Prozent in den vergangenen 27 Jahren in Deutschland ausgehen, bezweifeln andere die Belastbarkeit der Studie aus Krefeld.

Schätzungen zufolge entstünde ein Schaden von bis zu 300 Milliarden Euro pro Jahr, wenn es keine bestäubenden Insekten mehr gäbe. Auch Sach sieht „erhebliche Auswirkungen für die Gesellschaft“. Ursachen seien die Abnahme der Brachflächen, die Zunahme der Monokulturen und die Klimaveränderung. Die Umweltorganisation BUND macht die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion für den Insektenrückgang verantwortlich. Durch den intensiven chemisch-synthetischen Pflanzenschutz und die Düngung würden die Lebensräume der meisten Arten verschlechtert und deren Nahrungsgrundlage zerstört. Wo keine Kräuter und Gräser mehr blühen, weil sie totgespritzt wurden, gebe es keine Insekten und auch keine Feldvögel mehr. Ökolandbauflächen seien wesentlich artenreicher.

Der Verein Erna geht inzwischen aktiv gegen das Insektensterben vor: Mit den Kindergruppen säht der Verein zurzeit sogenannten Insektenweiden auf seinem Gelände hinter dem Eutiner Tierheim an. Wildkräuter und -blumen sollen „den Nützlingen helfen“, so Sach.

Kontakt zu Erna: Tel. 04521/70790 oder unter www.erna-eutin.de