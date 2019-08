Dorfmuseum Schönwalde : Aktionstag im Dorf- und Schulmuseum

„Von Tampen, Trossen und Takel“: Besucher erfahren mehr über Seiler und Segelmacher.

von OHA

21. August 2019, 18:10 Uhr

Schönwalde | Seile und Taue waren bis in die Mitte des vergangenen Jahrhunderts im Alltag nicht wegzudenken. Die heute fast ganz verschwundenen Reeperbahnen waren somit weit verbreitet. Beim Aktionstag „Von Tampen, Trossen & Takel“ am Sonntag, 25. August, nimmt das Dorf- und Schulmuseum Schönwalde seine Reeperbahn in Betrieb.

Von 14 bis 17 Uhr zeigt auch ein angehender Segelmacher sein Handwerk und präsentiert traditionelle wie moderne Seile aus der Seefahrt. Auch das Museums-Café öffnet am 25. August ein letztes Mal in diesem Jahr seine Türen.

„Wir erleben bei jeder Vorführung, wie groß das Interesse am Handwerk des Seilers, auch Reepschläger genannt, ist“, begründet Marc Dobkowitz, 1.Vorsitzender des Fördervereins, die erneute Vorführung der kleinen Reeperbahn aus dem Museumsfundus. Zum Verdrillen der Reepe zu einem Seil oder Tau gehört einiges Geschick und viel Erfahrung. Beides droht verloren zu gehen. In Förderverein des Schönwalder Museums sind es nur wenige, die sich noch auf die Kunst verstehen. Sie mussten es dazu erst wieder erlernen. Wer mag, kann am Aktionstag sein eigenes Springseil herstellen. „Das Spleißen der Kardeele zu einer Öse oder dem Endspleiß ist eine Kunst für sich“, bewundert Marc Dobkowitz den Umgang mit Seilen und Tauen, wie ihn Nils Witt beherrscht. Der Auszubildende zum Segelmacher wird nicht nur seinen Beruf präsentieren und Seile spleißen. Er hat auch Seile und Taue im Gepäck mit denen er die Entwicklung der letzten Jahrzehnte veranschaulicht.

Zum Aktionstag öffnet das Museums-Café zum letzten Mal in dieser Saison. Noch einmal können sich die Besucher mit hausgemachten Torten und heißen wie erfrischenden Getränken nach dem Aktionstag stärken oder auch nur für die gemütliche sonntägliche Kaffeetafel das Dorf- und Schulmuseum besuchen. Das Café ist von 14 bis 18 Uhr geöffnet.