Aktionstag der Aufklärer auf dem Marktplatz

von Alexander Steenbeck

12. September 2018, 14:02 Uhr

Das 60-jährige Bestehen des Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ wirft seine Schatten voraus: Um die Werbetrommel für den Tag der offenen Tür anlässlich des Jubiläums zu rühren, laden die Soldaten am Samstag, 15. September, von 10 bis 12 Uhr zu einem kleinen Aktionstag auf dem Marktplatz ein. Dazu wird der Kommandeur des Bataillons, Oberstleutnant Tobias Aust, mit einem Spähpanzer „Fennek“ auf den Marktplatz fahren und wird wie weitere Soldaten für Fragen zur Verfügung stehen. Außerdem wird es Infos zum Jubiläumsprogramm am 22. September in der Rettberg-Kaserne geben. Diese Veranstaltung ist von 10 bis 17 Uhr geplant.