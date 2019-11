Schönwalde am Bungsberg : Aktionen zum Volkstrauertag und Eröffnung einer Friedensstätte

Von Menschenkette bis Einweihung: Aktionswoche zum Volkstrauertag in Schönwalde

12. November 2019, 17:51 Uhr

Schönwalde | Der „Mahnort für den Frieden“ steht im Mittelpunkt einer Reihe von Aktionen und Veranstaltungen (siehe Infokasten). Das besondere Gebäude wird am Volkstrauertag (Sonntag, 17. November) der Öffentlichkeit übergeben. Auf Initiative der Kirchengemeinde wurde die ehemalige Leichenhalle hinter der Kirche grundlegend restauriert. Lange diente das 1939 erbaute Haus nur noch als Abstellraum. Nun aber wird es zu einem „Mahnort für den Frieden“.

Der Raum ist jetzt weiß und sehr einfach gehalten. Einfache Sitzgelegenheiten, ein Kerzentisch sowie ein Lesepult aus Beton und Eiche betonen die Schlichtheit des Raumes. Ein Beamer und ein Touch-Panel, das in das Lesepult eingearbeitet ist, eröffnen Möglichkeiten, hier immer wieder neue Inhalte zu thematisieren. Das große runde Giebelfenster wurde von dem Glaskünstler Jürgen Drewer aus Köln neu in den Farben Blau, Weiß und Schwarz gestaltet. Vor allem aber haben hier die Gefallenentafeln aus zwei Jahrhunderten, die zuvor in der Kirche hingen, eine neue Heimat gefunden. „Diese Erinnerungsstücke auf engstem Raum zusammengestellt dokumentieren den Wandel der Erinnerungskultur in Deutschland“, sagt Pastor Arnd Heling.

„Heute, bald 75 Jahre nach Kriegsende, sind wir auf der Suche nach neuen Formen der Gedenkkultur in unserem Land. Unser Mahnort für den Frieden versteht sich als ein ganz eigenständiger Beitrag dazu.“ Auf der Grundlage einer studentischen Arbeit aus der Muthesius Kunsthochschule hat der Mahnort seine Gestalt gefunden. Der Mahnort ist ganzjährig tagsüber geöffnet. Besondere Gedenktage wie der Volkstrauertag, aber auch aktuelle Geschehnisse, die dringend ein Zeichen gesellschaftlicher Aufmerksamkeit und Solidarität erfordern, wie etwa jüngst die Opfer der Mordanschläge auf die Synagoge in Halle.

Der Mahnort für den Frieden wird am Volkstrauertag eingeweiht. Nach den traditionellen Kranzniederlegungen ab 10 Uhr am kommunalen Ehrenmal am Schönwalder Friedhof wird sich gegen 10.15 Uhr eine Menschenkette vom Friedhof bis zum neuen Gedenkort bilden und unter Glockengeläut eine Schweigeminute halten – die Aktion wird begleitet von Platzkonzerten der Gospelchöre und einer Kranzprozession.

Im Anschluss findet um 10.45 Uhr die Einweihung des Mahnortes für den Frieden durch Propst Dirk Süssenbach und Landrat Reinhard Sager statt. Sager, der zusammen mit Bischof Gothart Magaard die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hat, wird einige Worte an die Anwesenden richten; ebenso Propst Süssenbach, der den Mahnort segnen wird.

Ab 11 Uhr lädt die Patenkompanie Schönwalde, das Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ zu Erbsensuppe und lockerem Austausch rund um die Kirche ein. In der Kirche wird eine Ausstellung von Schönwalder Konfirmanden gezeigt, die Bürger interviewt haben, die Flucht und Vertreibung im Jahr 1945 im Konfirmandenalter erlebt haben (siehe nebenstehenden Infokasten). Interessierte können sich in der Kirche außerdem die Glaskunst von Jürgen Drewer erläutern lassen. Der Künstler ist anwesend.

Rahmenprogramm zur Einweihung

Bereits in der Woche vor dem Volkstrauertag am kommenden Sonntag führt die Kirchengemeinde mit drei Veranstaltungen auf die Einweihung hin. Heute (Mittwoch, 13. November) kommt die Kölner Autorin Sabine Bode nach Schönwalde. Um 19 Uhr hält sie in der Kirche einen Vortrag über „Kriegsenkel. Die Erben der vergessenen Generation“. Sie liest aus ihrem gleichnamigen Buch und diskutiert über die Spätfolgen des letzten Weltkrieges in der Gesellschaft. (Eintritt: sieben Euro)

Am Freitag, 15. November, berichten Soldaten des Eutiner Aufklärungsbataillons 6 „Holstein“ in „Klönstuv“ beim Feuerwehrhaus über ihren Einsatz in Mali und Afghanistan (Eintritt frei).

Am Vorabend des Volkstrauertages findet am 16. November um 18 Uhr in der Kirche ein Konzert mit der Lübecker Sopranistin Susanna Proskura statt. Sie singt Lieder von Mendelssohn-Bartholdy, Mozart und anderen. Begleitet wird sie dabei von dem Organisten Raphaël De Vos (Eintritt frei).



Zeitzeugenaktion

In der Kirche Schönwalde wird am Samstag, 16. November, um 16 Uhr die Ausstellung „Zeitzeugen – Konfirmanden befragen Flüchtlingskinder des Zweiten Weltkrieges über ihre Flucht-Erinnerungen“ eröffnet. Die Konfirmanden von Pastor Arnd Heling haben sich in den vergangenen Wochen mit den Schicksalen von fünf Schönwalder Bürgern befasst, die als Kinder die Flucht und Vertreibung aus Ostpreußen, Pommern, Schlesien oder Mecklenburg erlebt haben. Jede der fünf Schönwalder Persönlichkeiten wird auf einer ein mal ein Meter großen Wandtafel porträtiert. Ihre Fluchtroute, ihre Erlebnisse auf der Flucht und ihre Gefühle

heute, im Rückblick auf diese Ereignisse, kommen dabei zum Ausdruck. Ein symbolischer Gegenstand illustriert außerdem jeweils eine Schlüsselerfahrung der Zeitzeugen. Es sind kurze Streiflichter auf verschiedene Lebenswege, die aber doch nachdenklich stimmen und Betroffenheit auslösen sollen.