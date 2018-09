Aktion zum Weltkindertag: Kinder werben für ihre Rechte

von Constanze Emde

20. September 2018, 10:32 Uhr

Was machen Kinder am Weltkindertag? Sie werben mit guter Laune und bunter Kreide für ihre Rechte auf dem Eutiner Marktplatz. Mette (4) ist eines der 31 Kindern der Kinderinsel, die bei der Aktion dabei waren. Sie malt auf einer Tafel eine Schultüte bunt an. Darüber steht „Gute Schulausstattung für alle Kinder“: „Es haben nicht alle genug Geld, um den Kindern was Schönes in die Schultüte zu machen“, weiß sie. In der Kita des Kinderschutzbundes (KSB) Eutins sprechen die Kinder über ihre Rechte und Möglichkeiten, „wir sind eine Partizipations-Kita“, sagt KSB-Geschäftsführer Matthias Thoms. „Und die Kinder wollen gehört und beteiligt werden bei Dingen, die sie betreffen.“

Bürgervorsteher Dieter Holst, der gestern als Vertreter der Stadt auf den Marktplatz gekommen war, lobte: „Vom Kind her denken ist eine großartige Sache, aber sie muss auch umgesetzt werden.“ In Eutin gebe es aufgrund der verschiedenen Trägerschaften eine gute Vielfalt an Betreuungsangeboten, „eine Art positive Konkurrenz“.

Thoms erinnerte daran, dass leider oftmals noch der Geldbeutel der Eltern darüber entscheide, welches und ob es ein Betreuungsangebot für das Kind geben kann. Aufgrund bürokratischer Hürden komme, so Thoms, nur jedes siebte Kind in den Genuss des Bildungs- und Teilhabepaketes. Der KSB werbe dafür, dass es eine wirkliche Wahlmöglichkeit gibt: „Wir wollen eine Vielfalt. Das heißt nicht, dass wir spezielle Einrichtungen für spezielle Kinder brauchen, sondern differenzierte Angebote in Einrichtungen, die für alle offen sein sollen.“

In Sachen Mitbestimmung sei in Eutin schon einiges geschehen, wie beispielsweise das Kinder- und Jugendparlament, an anderer Stelle gebe es aber noch deutlichen Verbesserungsbedarf. „Es wäre eigentlich wünschenswert, wenn man den Kinderschutzbund nicht bräuchte, weil alles selbstverständlich ist“, sagt Thoms. Doch man könne nicht oft genug auf die Rechte der Kinder- und Jugendlichen aufmerksam zu machen.