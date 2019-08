Eutin : Aktion Stadtradeln: Eutin ruft zur Anmeldung auf

Schon mehr als 40 Radfahrer und zehn Teams haben sich registriert. Auch Bürgermeister Carsten Behnk lässt für die 21 Tage sein Auto stehen.

von Constanze Emde

21. August 2019, 16:33 Uhr

Eutin | Das Auto stehen lassen und drei Wochen lang aufs Fahrrad umsteigen, um möglichst viele klimafreundliche Kilometer zu erradeln, das ist das Ziel von der bundesweiten Stadtradel-Aktion, zu der Eutin alle Bürger aufruft.

Auch Bürgermeister Carsten Behnk will das Auto im Aktionszeitraum stehen lassen und aufs Rad umsteigen: „Klar mache ich wieder mit und ich hoffe, dass natürlich auch viele Eutiner dabei sind und für Klimaschutz, Gesundheit und Spaß in die Pedale treten. Im vergangenen Jahr waren wir schon spitze in Ostholstein. Das wollen wir gern wieder erreichen.“

Ziel ist es – egal, ob beruflich oder privat – in Teams, möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad zurückzulegen. Durch die Unterstützung und das Engagement der radelnden Einwohner können so CO2-Emissionen eingespart werden. Los geht es in knapp eineinhalb Wochen vom 1. September bis zum 21. September. Das Stadtradeln hat sich mittlerweile zu Deutschlands größter Fahrradkampagne entwickelt: Im Kreis Ostholstein konnten im vergangenen Jahr 136.296 klimafreundliche Kilometer erradelt und damit 19.354 Kilogramm Kohlendioxid vermieden werden. Vergangenes Jahr haben 821 aktive Radler teilgenommen. In diesem Jahr wird die 1000er Marke angepeilt, schreibt Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt.

Wie meldet man sich an? „Egal ob Einzelperson oder Team, man meldet sich einfach unter www.stadtradeln.de/eutin an und kann seine Kilometer selbstständig eintragen“, sagt Stein-Schmidt. Zum Registrieren eines Teams dient der Link www.stadtradeln.de/radlerbereich. Ist das Team freigeschaltet, können sich dort beliebig viele Mitradler anmelden. Auf der Seite der Stadt Eutin www.stadtradeln.de/eutin sind bereits 40 registrierte Radler und zehn Teams gelistet.

Während der Aktion melden Mitradler ihre gefahrenen Kilometer direkt dem Online-Radelkalender. Die Streckenangaben können aber auch vom Teamverantwortlichen gesammelt und wöchentlich eingetragen werden. Am Ende der 21 Tage werden laut Kerstin Stein-Schmidt die besten Teams und Einzelradler ermittelt. Die Verleihung ist für November vorgesehen.

Infos zu den Touren im Kreis Ostholstein gibt es im Rathaus, im Bauamt und online (Facebook, Instagram und www.eutin.de). Die Touren sind kostenfrei:

❍Sonntag, 1. September nach Gleschendorf, Start: 13 Uhr am Rathaus Eutin, Begrüßung des Bürgervorstehers, mit Begleitung, Picknickausgabe und Dorffest.

❍Freitag, 13. Sept., Rund um den Großen Eutiner See, Start: 16 Uhr Eutiner Markt, mit Bürgermeister Picknick an der alten Schäferei.