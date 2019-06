Plön: : Aktion „Kollege Hund“ tierischer Schnuppertag

An diesem Tag können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der teilnehmenden Firmen ihren Hund an den Arbeitsplatz mitnehmen.

von Michael Kuhr

20. Juni 2019, 16:28 Uhr

Plön | Es ist immer häufiger zu sehen: Menschen nehmen ihre vierbeinigen Freunde mir zu Arbeit. Das kann die Arbeit auflockern und das Herrchen oder Frauchen auch mal zum kurzen Spaziergang mit dem Hund reizen. Ganz zu schweigen von den vielen Streicheleinheiten, die ein Hund im Büro bekommt.

Der deutsche Tierschutzbund veranstaltet in Zusammenarbeit mit dem Tierschutzverein Plön und Umgebung am Donnerstag, 27. Juni, veranstaltet wieder die Aktion „Kollege Hund“. An diesem Tag können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der teilnehmenden Firmen ihren Hund an den Arbeitsplatz mitnehmen. Sie erhalten so die Möglichkeit, die Vorzüge eines vierbeinigen Kollegen kennenzulernen. Auch Betriebe, in denen Hunde bereits zum Arbeitsalltag gehören oder die sogar mit Tieren arbeiten, können mit machen.

Weit über tausend Betriebe quer durch die Republik nehmen jedes Jahr an diesem Schnuppertag teil. Auch im Kreis Plön haben sich in diesem Jahr wieder zehn Firmen angemeldet. Alle Betriebe, die sich am Aktionstag „Kollege Hund“ beteiligen, werden vom Deutschen Tierschutzbund mit einer Urkunde als tierfreundliches Unternehmen ausgezeichnet.

Neben Frauchen und Herrchen profitieren auch Chefs und Kollegen von dem tierischen Neuzugang – das belegen wissenschaftliche Studien: Hunde am Arbeitsplatz verbessern das Arbeitsklima, fördern den Stressabbau und steigern die Motivation. Das macht den Kollegen Hund zu einem Gewinn für das ganze Team. Und natürlich ist es für die Hunde viel interessanter, Frauchen oder Herrchen zur Arbeit zu begleiten, als nur zu Hause warten zu müssen.

Im vergangenen Jahr setzten über 1000 Unternehmen mit ihrer Teilnahme am tierischen Schnuppertag ein Zeichen für mehr Akzeptanz von Hunden am Arbeitsplatz. Und das quer durch alle Branchen – darunter Pflegeeinrichtungen, Handwerksbetriebe und Einzelhandelsunternehmen. Je mehr Firmen ihren Mitarbeitern die Mitnahme von Hunden erlauben, desto größer ist auch die Entlastung für die überfüllten Tierheime. Viele Berufstätige entscheiden sich aktuell noch gegen ein Tier, da sich Job und Hund nur schwer vereinbaren lassen. Wenn mehr Hunde ihre Halter zur Arbeit begleiten dürften, könnten auch mehr Hunde aus dem Tierheim auf ein neues liebevolles Zuhause hoffen.

Weitere Informationen zu der Aktion erhalten Interessierte unter www.kollege-hund.de. Wer sich für ein Tier des örtlichen Tierheimes in Kossau-Lebrade interessiert, erhält unter der Telefonnummer 04522/2389 oder im Internet unter www.tierheim-kossau-ploen.de weitere Informationen.