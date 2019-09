In Plön gegründet: : Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung

Bürgerinitiative kommt jeweils am 4. Dienstag eines Monats um 18.30 Uhr im Café Markt 11 in Plön zusammen.

von Michael Kuhr

26. September 2019, 15:14 Uhr

Plön | In Plön hat sich vor einigen Monaten eine „Bürgerinitiative Agenda 2030 Plön“ gegründet, die sich für nachhaltige Entwicklung einsetzt. Die Gründungsmitglieder Jörg Schröder, der ehemalige stellvertretende Umweltbeauftragte Klaus Marquardsen und der Plöner Hansjürgen Schulze treten im Wesentlichen für sechs Ziele unter dem Motto „Global denken – lokal handeln“ ein, die vor Ort umsetzbar seien.

Das sind: Armut bekämpfen, Gewässer schützen, saubere Energie erzeugen, nachhaltig konsumieren, Klimawandel bekämpfen und Schutz der Ökosysteme. Die Bürgerinitiative kommt jeweils am 4. Dienstag eines Monats um 18.30 Uhr im Café Markt 11 in Plön zusammen. Informationen bei Klaus Marquardsen (Telefon 04522/7440037, E-Mail an: klaus.marquardsen@t-online.de).