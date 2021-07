Afghanistan: Das Ende vieler Illusionen

Eutiner Aufklärer waren seit 2003 mehrfach am Hindukusch im Einsatz – eine Bilanz

von Achim Krauskopf

15. Juli 2021, 14:50 Uhr

Andreas Fetzer (42) war einer der acht Soldaten, die im November 2003 als erste Angehörige des Eutiner Aufklärungsbataillons nach Afghanistan flogen. Heute sagt der Oberstleutnant: „Die Einsätze in Afghanistan haben einen natürlich sehr geprägt, im Guten wie im Schlechten. Man nimmt Bilder mit, die einen nie verlassen werden. Und für mich persönlich habe ich festgestellt, dass ich deutlich reifer und auch gefestigter zurückgekommen bin.“

Oberleutnant Florian (aus Sicherheitsgründen ohne Nachnamen) kam Ende Juni aus Afghanistan zurück. Der 36-jährige Offizier war der letzte Eutiner, der am Hindukusch im Einsatz war. Die beiden stehen für Anfang und Ende einer Epoche, die das Bataillon wie die ganze Bundeswehr vor größte Herausforderungen gestellt hat-

Und die, wie der ebenfalls afghanistanerprobte Kommandeur Tobias Aust (43) sagt, die Armee verändert hat: „Afghanistan hat die Bundeswehr in vielerlei Hinsicht reifer und erwachsener gemacht. Hier mussten wir erstmals real kämpfen.“

Andreas Fetzers Einheit war von 2003 an ein halbes Jahr in der Hauptstadt Kabul. Oberleutnant Florian stand dieses Jahr an der Spitze von neun Soldaten des Bataillons, die seit April 2021 im Umfeld des Camps Marmal in Masar-E Sharif (Mes) als Feldnachrichtenkräfte durch Kontakt mit Einheimischen Informationen vor allem zur Lage der Sicherheit sammelten. Sie kamen schneller nach Hause als vorgesehen.

Zwischen beiden Ereignissen liegen mehr als 18 Jahre. In allen waren Eutiner Soldaten in Afghanistan im Einsatz, schätzungsweise 600 bis 800 Soldaten.

2006 waren 200 Eutiner Aufklärer in Kundus. Für Soldaten und lokale Amtsträger wurde ein Abend mit Künstlern der Eutiner Festspiele organisiert. Vier Wochen später wurde ein Spähwagen „Fennek“ von einer Panzerfaust getroffen.

Mit ungeheurem Glück kamen die drei Insassen mit leichten Verletzungen davon. Es war der erste Abschuss eines gepanzerten deutschen Fahrzeugs seit dem Zweiten Weltkrieg.

Für die Eutiner Kontingente in Mes und Kundus waren danach und in den folgenden Jahren 2008, 2010 sowie 2012 Beschuss und Gefechte an der Tagesordnung. Als sich die Internationalen Truppen zunehmend auf Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte beschränkten, nahmen die Kampfhandlungen ab. Die Gefahr von Anschlägen blieb für die Soldaten bis zuletzt ständige Begleiterin.

„Das Bataillon hat ein riesiges Glück gehabt, in 18 Jahren ist keiner gefallen. Aber wir hatten Verwundete, körperlich und auch psychisch,“ nennt Oberstleutnant Tobias Aust einen hohen Preis für viele Erfahrungen, die im Laufe dieser Jahre gesammelt worden, Sie flössen heute in die Ausbildung ein, die Kampferfahrung habe sie realistischer gemacht.

Nach Angaben der Bundeswehr fielen in Afghanistan 35 deutsche Soldaten. 24 weitere verunglückten tödlich.

„Afghanistan war das Ende vieler Illusionen. Da sind wir alle mit Maßstäben reingegangen, die dem Land nicht gerecht werden, nicht nur die Bundeswehr oder Deutschland, sondern die gesamte internationale Gemeinschaft,“ stellt Tobias Aust fest, der zwei Mal in Mes und Kundus im Einsatz war. Wie viele Soldaten sieht Aust die dringende Notwendigkeit, das gesamte internationale Engagement am Hindukusch zu analysieren: „Man muss wirklich Lehren aus diesen Einsätzen ziehen. Das ist für mich das Wichtigste nach 20 Jahren Afghanistan. Konnten die gesteckten Ziele realistisch sein? Es geht um eine nüchterne, aber schonungslos Analyse des Einsatzes, von der politisch-strategischen bis taktischen Ebene. Zukünftige Einsätze müssen stets die Lehren aus Afghanistan beachten – auch wenn dies bedeutet, sie im Zweifelsfall nicht auszuführen.“

Heute sei es schwer, den Sinn oder die Fehler beim internationalen militärischen Einsatz in Afghanistan zu benennen: „Wir waren ja anfangs von unserem Auftrag überzeugt, vom militärischen sowieso, galt es doch unsere Kameraden konkret zu schützen. Die Aufbauziele hingegen waren oftmals ambitioniert und somit nicht selten unrealistisch. Insofern wurde Afghanistan sehr aus der deutschen Innenpolitik betrachtet, die reale Lage vor Ort eher vernachlässigt.“

2001 sei nach der Vertreibung der Taliban das Ziel formuliert worden, den Menschen Frieden und Demokratie zu bringen. „Zum Schluss reduzierten sich die Ziele darauf, Sicherheitsstrukturen zu schaffen.“

2006 hatten die Eutiner als Leitverband mit 400 Soldaten den Auftrag, für ein Gebiet von der Größe Hessens Sicherheit zu schaffen. Uns dann sei man in den Strudel der Geschichte, geraten, sei angegriffen worden, habe zurück geschlagen und durchaus auch regional begrenzte Erfolge erzielt. Trotzdem sei die Lage häufig undurchsichtig gewesen.

„Besonders unser erster Einsatz in Kundus 2006 scheint ein ,Test‘ für die Taliban gewesen zu sein, wie weit sie mit ihren Angriffen gehen können. Als wir erfolgreich zurückschlugen, setzten die Angriffe schnell wieder aus"

Einig sind sich Aust und Fetzer, dass die Erwartungen und Hoffnungen zu Beginn falsch waren: „Wir sind da 2003 sehr teilweise naiv, weil unerfahren nach Kabul geflogen und haben schnell festgestellt, dass wir unsere Lehren vom Balkan nicht als Blaupause auf Afghanistan übertragen konnten“, sagt Andreas Fetzer.

Zu Beginn sei man mit offenen Jeeps durch die Stadt und in die Berge gefahren, obwohl es da schon fast täglich Raketenbeschuss auf Kabul und Tote bei Nato-Kräften gegeben habe. Als er 2010 als Kompanieführer im Norden gewesen sei, habe man jedes Mal nach Verlassen des Camps mit Beschuss und Angriffen rechnen müssen. „2004 ist uns in Kabul eigentlich schon vor Augen geführt worden, wohin das alles führen kann.“

Während des Einsatzes habe es kaum Zweifel gegeben: „Man hat seinen Auftrag als sinnvoll erachtet.“ Er wisse aber nicht, ob das internationale Engagement etwas gebracht habe, da aktuell Distrikt nach Distrikt in die Hände der Taliban falle, auch im Norden, der nie Kernland der Taliban gewesen sei.

Erfolg oder Misserfolg werde sich vermutlich erst in zwei bis fünf Jahren zeigen. Fetzer: „Ehrlich gesagt: optimistisch bin ich derzeit nicht.“

Den beginnenden Zerfall der Strukturen im Raum Masar-E Sharif hat auch Oberleutnant Florian wahrgenommen: Nachdem afghanische Kräfte nicht mehr von Soldaten anderer Nationen begleitet würden, hätten sich viele Führer von Checkpoints nach Mes zurückgezogen und ihre Leute zurückgelassen.

Noch sei die Lage um Mes ruhig, und in Gesprächen mit Einheimischen sei das Thema Zukunft vermieden worden. „Wir sind aber oft von Afghanen gefragt worden, wie sie nach Deutschland kommen könnten.“