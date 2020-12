Thema Corona-Impfung : Ärzte warnen: Emotionen sind die schlechtesten Ratgeber

Ein eindinglicher Appell, sich bei der Impfentscheidung von sachlichen Informationen leiten zu lassen.

von Achim Krauskopf

23. Dezember 2020, 08:42 Uhr

Eutin | Einen eindringlichen Appell, sich nicht von Unwahrheiten und Emotionen leiten zu lassen, haben Dr. Thomas Schang und Dr. Gunnar Hallebach, 1. und 2. Vorsitzende des Ärztenetzes Eutin-Malente, veröffentlicht.

Wie in vielen Städten hätten in Eutin Menschen gegen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung demonstriert und seien dabei auf massiven Widerspruch gestoßen. Die große Mehrheit der Bevölkerung begrüße die erneut schmerzhaften Einschränkungen des Lockdowns, weil sie für notwendig gehalten werden.

Impfungen und die Alternativen

Aber nur noch die Hälfte der Bevölkerung wolle sich möglichst rasch gegen Covid-19 impfen lassen. „Wie passt das zusammen?“, fragen sich Dr. Schang und Dr. Hallebach vom Ärztenetz, in dem fast alle Arztpraxen der Stadt Eutin und der Gemeinden Malente, Schönwalde, Ahrensbök und Scharbeutz zusammengeschlossen sind. Und sie schreiben weiter: „Impfungen sind mitentscheidend in der Eindämmung einer Epidemie. Die Alternativen wären entweder weitere massive, monatelange Einschränkungen des öffentlichen Lebens oder die schulterzuckende Akzeptanz weiterer zehntausender Todesfälle und noch mehr chronisch Kranker. Die aktuelle Entwicklung in den Kliniken und ein Blick in die lange Geschichte der Seuchenzüge lassen hier keinen vernünftigen Raum für Zweifel.“

Zweifler und Andersdenkende lassen sich nicht durch Vorwürfe überzeugen. Dr. Schang und Dr. Hallebach vom Ärztenetz

Bei Coronaskeptikern und Impfgegnern bestünden teils nachvollziehbare Bedenken, teils irrationale Vorstellungen, die wiederum auf der Seite ihrer Kritiker zu fassungslosem Unverständnis und emotionalen Reaktionen führen könnten. „Unwahrheiten und Emotionen sind aber die allerschlechtesten Ratgeber zur Bewältigung von Krisen. Und Zweifler und Andersdenkende lassen sich nicht durch Vorwürfe überzeugen“, schreiben Schang und Hallebach. Wahrheit und Propaganda ließen sich nur durch überzeugende Belege und wissenschaftliche Logik auseinanderhalten.

„Noch nie gab es so vielfältige seriöse Informationsmöglichkeiten wie jetzt. Noch nie gab es aber auch so viele Möglichkeiten der absichtlichen oder auch nur unbedarften Verbreitung von Falschinformationen.“

Unsicherheit bei neuartiger Impfmethode verständlich

Die Wirksamkeit von Kontaktbeschränkungen, Hygienemaßnahmen und Impfungen ließen sich exakt nachprüfen und beziffern und würden von der weit überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung auch verstanden. Beim Blick auf die bevorstehenden Impfungen bestehe aber noch viel Unsicherheit, was bei einer neuartigen Impfmethode verständlich sei. Deshalb sei noch viel sachliche Aufklärung notwendig.

Nein, es besteht kein Impfzwang

Die beiden Ärzte führen aus:

– Nein, es besteht kein Impfzwang und wer sich nicht impfen lässt, muss nicht fürchten, bei notwendigen Corona-Behandlungen deswegen abgewiesen zu werden.

– Nein, die Impfung mit mRNA verändert nicht unsere Gene und wird auch schon seit 30 Jahren erforscht.

– Ja, die mRNA-Impfung enthält deutlich weniger Fremdmaterial und Zusatzstoffe, so dass sie vermutlich sogar besser verträglich sein wird als herkömmliche Impfstoffe.

– Ja, ungefährliche Impfreaktionen wie eine Rötung der Einstichstelle, Müdigkeit, Kopfschmerzen und manchmal auch Fieber für wenige Tage können deutlicher ausfallen, weil die Immunantwort kräftiger ist.

– Nein, die mRNA-Impfung ist nicht mit weniger Sorgfalt entwickelt worden, sondern mit fortschrittlicheren Methoden.

Sorgfältig und seriös informieren lassen

Wir appellieren an alle, die in den nächsten Wochen das Angebot einer Impfung erhalten, sich sorgfältig und seriös über die Impfung informieren zu lassen, heißt es weiter.

Die Ärztinnen und Ärzte des Ärztenetzes stehen allen Interessierten für Fragen zur Impfung zur Verfügung. Eigens dafür wurde ein E-Mail-Postfach eingerichtet: Coronainfo@aerztenetz-eutin.de. „Hier können Sie Quellennachweise für sachliche Informationen bekommen. Lassen Sie uns alle zusammen mit Zuversicht, Verstand und Tatkraft auch diese Krise bewältigen“, hofft man seitens des Ärztenetzes auf einen Schulterschluss.