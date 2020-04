Ärzte-Appell an chronisch Kranke

Zu viele Patienten scheuen die notwendige Konsultation ihres Arztes / Zu lange zu warten kann tödliche Folgen haben

von Achim Krauskopf

23. April 2020, 17:45 Uhr

Eutin | Haus- und Fachärzte schlagen Alarm: Offenbar durch zahlreiche Vorgaben und Verbote im Kampf gegen die Corona-Pandemie verunsichert, kommen zu viele Patienten, die es dringend nötig hätten, nicht in die Arztpraxis. Anne Schluck, Dr. Stephan Koch und Helga Schilk vom Ärztenetz Eutin-Malente (Änem) formulierten gestern in einem Gespräch mit Journalisten einen eindringlichen Appell, dass die Furcht vor Praxisbesuchen unbegründet sei und sogar tödliche Folgen haben könne. Eine vorherige Anmeldung sei aber wichtig.

Zu Beginn der Corona-Krise hieß es, dass Menschen nicht ohne Vorwarnung ihren Arzt aufsuchen sollten, wenn sie das Gefühl hätten, sie könnten sich mit dem Corona infiziert haben. Dieser Appell hat offensichtlich eine so große Wirkung erzeugt, dass sich auch viele andere Patienten scheuen, ihren Arzt zu konsultieren, und das ausgerecht chronisch erkrankte Menschen, die es dringend tun sollten.

Tatsächlich sei die Zahl der Patienten in den meisten Praxen spürbar gesunken, berichtet Anne Schluck, die Internistin und im Vorstand des Ärztenetzes ist. Fatal sei vor allem, dass Menschen, die zu den Risikogruppen gehörten, den Weg in Arztpraxen scheuten, weil sie vermutlich fürchteten, dort einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt zu sein.

Für Menschen mit einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, zum Beispiel Bluthochdruck, sei das Covid-19-Virus besonders gefährlich. An zweiter Stelle rangierten Diabetiker und erst die drittgrößte Gefährdungsstufe gelte für Menschen mit einer Lungenkrankheit wie Asthma. Schluck: „Dabei hat sich gezeigt, dass medikamentös gut eingestellte Diabetiker mit einer Covid-19-Infektion gute Heilungsaussichten haben.“ Kritisch werde es dagegen bei chronisch Kranken, die ihren Arzt lange nicht gesehen hätten.

Kardiologe Dr. Stephan Koch, per Telefon befragt, berichtet: Bei früheren Viren-Endemien habe sich die Zahl von tödlichen Herzinfarkten und Schlaganfällen verdoppelt, weil sich die Betroffenen aus Furcht vor einer Ansteckung gescheut hätten, ihren Arzt rechtzeitig aufzusuchen. Und auch in Corona-Zeiten gebe es eine wachsende Zahl an Patienten, die zu lange warteten, bis sie sich beim Arzt melden: „Da werden zahlreiche verschleppte Herzinfakrte diagnostiziert, weil der Betroffene zwar Anzeichen wahrgenommen, aber gehofft hat, dass es von allein besser wird und er erst später zum Arzt gegangen ist.“

Koch wie Schluck appellieren deshalb besonders an chronisch erkankte, also vorbelastete Patienten, alle Anzeichen einer Verschlechterung ihres Zustandes ernst zu nehmen und mit einem Anruf beim Hausarzt oder, wenn sie dort schon in Behandlung waren, bei ihrem Facharzt nicht zu warten.

Vor einer Infektion im Wartezimmer brauche sich niemand zu fürchten, betont auch die Geschäftsführerin des Ärztenetzes, Helga Schilk. Alle 43 Praxen, die dem Ärztenetz Eutin-Malete angehören, behandelten ihre Patienten nach Terminvergabe. Volle Wartezimmer oder Schlangen vor der Praxistür oder am Anmeldetresen gebe es nicht mehr.

„Bei besonders empfindlichen Patienten mache ich auch mal Termine in der Mittagspause, wenn außer mir niemand in der Praxis ist“, verriet Anne Schluck. Im übrigen seien höchste Hygienestandards in den Praxen garantiert, alle Patienten ehielten einen Mundschutz. Überall, auch im Wartezimmer, sei ausreichend Abstand gewährleistet.

Dr. Stephan Koch versicherte, dass es bei Patienten mit dringendem Behandlungsbedarf auch keine langen Wartezeiten bis zum nächsten Termin beim Facharzt gebe: Dafür sorgten die Hausärzte, über die es in den Facharztpraxen auch kurzfristige Behandlungstermine gebe. Deshalb sei es stets sinnvoll, sich an den Hausarzt zu wenden, im akuten Notfall aber auch den Notarzt unter 112 anzufordern.