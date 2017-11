Ärmeren Kindern Freude schenken

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 25.Nov.2017 | 00:07 Uhr

Leuchtende Kinderaugen sind für Eltern das Größte – auch an Weihnachten. Doch bei vielen Familien reicht das Geld nicht für die einfachsten Wünsche unterm Baum. Der Kinderschutzbund hatte deshalb vor rund zehn Jahren den Wunschbaum ins Leben gerufen: Statt üppigen Kugeln, Kerzen und Girlanden ist er mit Wünschen von Eutiner Kindern im Wert von je maximal 20 Euro versehen. „Viele Menschen wollen Gutes tun, besonders zur Weihnachtszeit und erst Recht, wenn sie merken, dass sie einem Kind vor Ort helfen können“, weiß Heidi Feilke, die Vorsitzende des Kinderschutzbundes Ortsverband Eutin, zu berichten. Und das Schöne: „Die Menschen besorgen den Wunsch, packen aber meist noch einen Weihnachtsmann und eine persönliche Botschaft hinzu.“

Rund 100 Zettel mit je einem Wunsch füllen die Familienhelferinnen in diesen Tagen für den Wunschbaum aus, um diesen am Montag im Punschzelt neben der Eisbahn (ab 16 Uhr) kurz vor der Eröffnung der Lichterstadt

zu schmücken.

Fällt es den Familien leicht, sich für ihre Kinder etwas zu wünschen? „Wir kennen die Familien über Jahre und sprechen meist über viel intimere Probleme mit ihnen als über die Wünsche ihrer Kinder“, sagt Sabine Kendzia. Sie ist eine von drei Familienhelferinnen, die nach Absprache mit dem Jugendamt derzeit 13 Eutiner Familien auf dem Weg in ein selbstbestimmtes und -organisiertes Leben begleitet. Denn dies sei oberstes Ziel, sagt Silke Hüttmann vom Kinderschutzbundes. Viele der betreuten Familien seien Alleinerziehende. Das Netz mit Tanten, Eltern und Großeltern, das in der Nähe bei Problemen auffange, gebe es heute kaum noch, so Kendzia.

In weniger gutbetuchten Familien, die über das Familienzentrum oder die Kita Kontakt zum Kinderschutzbund haben, sei das Thema sehr viel häufiger schambehaftet, sagt Uta Steinkamp, Leiterin der Kinderinsel. Doch bei vielen Familien sei das Geschenk vom Wunschbaum oftmals eines von zweien, das unter dem Baum liege. Für mehr reiche einfach das Geld nicht. „Aber egal, wie groß der Geldbeutel der Eltern ist, alle wollen ihren Kindern eine Freude machen“, sagt Hüttmann und dabei helfe die Aktion enorm.

Die Wünsche der Kinder reichen von einem Mandala-Malbuch über ferngesteuerte Autos, Schleich-Tiere oder Lego-Bauernhof-Zubehör bis hin zum Topfset der Puppenküche oder „einfach irgend etwas von Paw Patrol oder Anna und Elsa“, wissen die Familienhelferinnen. Die Wunschkinder sind zwischen wenigen Tagen und 13 Jahre alt, selten darüber. Ab Montagnachmittag hängen die Wünsche am Baum im Punschzelt neben der Eisbahn, bis 16. Dezember sollten die freiwilligen Schenker ihr Geschenk beim Schuhhaus Aldrup abgeben, damit die Helferinnen die Pakete noch rechtzeitig vor dem Fest – und vor allem ohne dass es die Kinder merken – verteilen können. „Glücklicherweise sind meist in den ersten beiden Wochen alle Wünsche weg und noch nie ist ein Geschenk für ein Kind nicht angekommen“, freut sich Feilke. Wer keinen Wunschzettel mehr bekommen sollte, trotzdem aber etwas Gutes für die ärmeren Kinder dieser Stadt tun will: „In der Adventszeit stellt der Famila-Filialleiter einen Gutscheinbaum für uns auf, dafür sind wir sehr dankbar, denn das hilft uns bei Engpässen das ganze Jahr über“, sagt Feilke. Einfach einen Gutschein abpflücken, an der Kasse aufladen und bei der Information abgeben. Dann können Helferinnen mit den Betroffenen gemeinsam notwendige Kinderpflegeprodukte, Babynahrung oder mal eine Kleinigkeit zum Geburtstag kaufen, wenn es mal wieder eng werde.