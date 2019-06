Süsel : Ärger um Kieskuhle und Knick

Gemeindevertretung Süsel verschob Beschluss über Solaranlage. Waldweganwohner fühlen sich nicht gehört.

von Juliane Kahlke

28. Juni 2019, 16:49 Uhr

Süsel | Die Gemeindevertreter Süsels sind empört über den Zustand der Kieskuhle Röbel. In der Sitzung am Donnerstag warfen sie dem Kieswerk Kreuzfeld Missachtung amtlicher Vorgaben vor.

Juliane Kahlke

„Früher war dort ein schöner Knick, heute ist es ein Hochplateau, deutlich oberhalb der Straßenhöhe“, sagte Klaus Berger (SPD) und setzte fort: „Der Abstand, der zum Knick eingehalten werden sollte, ist nicht nur unterschritten, sondern es ist sogar bis unter den Knick abgegraben worden. Es wurden immer erst Fakten geschaffen“, warf er dem Unternehmen vor. „Jetzt will man was von uns, und da muss man auch mal sagen, dass es so nicht geht.“

Die Firma hat ein Stückchen intakter Natur zerstört Wolfgang Schümann, Freie Wähler Süsel

Michael Woyna (CDU) und Wolfgang Schümann (FWS) sahen es genauso wie Klaus Berger. Wolfgang Schümann (FWS) bedauerte, dass eine ehemalige intakte Natur verschwunden und ein See entstanden sei. „Die Firma hat ein Stückchen intakter Natur zerstört“, warf er dem Betrieb vor. Alle drei forderten das Unternehmen auf, das frühere Landschaftsbild wieder herzustellen. Berger: Überall müssten die topografischen Verhältnisse wieder geschaffen werden, nur in der Kieskuhle Röbel nicht, kritisierte er den Kreis.

Forderung: Alten Zustand wieder herstellen

Der enttäuschte die Gemeindevertreter gleich zweimal. Hatte er doch die Pflicht zur Renaturierung des gesamten Geländes in eine zum Anpflanzen eines Gehölzsaumes umgewandelt, ohne die Gemeinde zu informieren. Die Gehölze sind bereits gesetzt. Michael Woyna regte an, den Kreis künftig zur Mitteilung solcher Änderungen gegenüber der Gemeinde zu verpflichten. Susanne Stange, Fachdienstleiterin bei der Stadt, bezweifelte die Möglichkeit. Im übrigen liege auch der Stadtverwaltung noch keine Information über die Änderung vor, sei aber gefordert.

Das Kies- und Schotterwerk Kreuzfeld will die Fläche östlich von Röbel für die Gewinnung von Solarenergie verpachten. Der mögliche Betreiber Actensys hatte sein Vorhaben dem Fachausschuss bereits präsentiert.

Zwei Meter über Grund

Für das Projekt würde die Kuhle aufgefüllt und begrünt werden. Auf dem Großteil der Fläche würden Solarmodultische installiert werden mit einer Maximalhöhe der Anlage von zwei Metern über Grund. Die Pflege des Geländes übernähmen Schafe.

In der Hoffnung, das Unternehmen zur Wiederherstellung des alten Landschaftsbildes bewegen zu können, vertagten die Kommunalpolitiker die Abstimmung. Denn genehmigt werden würde nach Auskunft der Fachdienstleiterin auf der aktuellen Grundlage. Das aber will die Gemeindevertretung so nicht akzeptieren.

Aufregung auch bei den zehn Anliegerfamilien des Waldwegs in Bockholt. Nordwestlich der Straße will ein Eigentümer seine landwirtschaftliche Fläche zu Bauland machen. Die drei Meter breite Fahrbahn halten die Anwohner allerdings für zu eng für weiteren Gegenverkehr. Auch fürchten sie um den Knick, hinter dem das Baugelände entstehen soll. In den wären mehrere Einstiche für Zufahrten nötig.

Anwohner fühlen sich nicht wahrgenommen

Erneut bot Anwohner Michael Haubrich den Gemeindevertretern eine Alternative an. Mit der schlagen die Anwohner vor, die Fläche hinterm Knick deutlich größer zu planen als bisher, dafür aber mit einer eigenen Zuwegung.

Juliane Kahlke

„Wir wollen den Knick erhalten. Umwelt- und Landschaftsschutz steht über allem“, sagte Haubrich, den an dem Tag unter anderem seine Nachbarn Robert und Karin Sonnwald und Andrea Augstein begleiteten. Ihrer Ansicht nach würde mit dem bisherigen Plan das Interesse eines Investors vorrangig behandelt.

Bürgermeister Adrianus Boonekamp und Michael Woyna (CDU) versuchten zu beschwichtigen. Die Bedenken sollten durchaus gehört werden. Das Verfahren biete den Anwohnern noch Gelegenheit, ihre Ansichten zu äußern. Das aber überzeugte Michael Haubrich und seine Nachbarn nicht. „Wir fühlen uns mit unseren Bedenken nicht wahrgenommen.“

Bitte: Für Kommission die Flächen offen halten

Die Gemeindevertreter wollen über diese und andere mögliche Bauflächen erst nach Rücksprache mit der Landesplanung entscheiden. Für deren Besuch bat der Bürgermeister die Eigentümer aller im Ausschuss behandelten Flächen, ihr Gelände für die Besichtigung der Kommission zu öffnen.

Die GV stimmte für eine Baufläche in Woltersmühlen und Bauvorhaben in Kesdorf und Süsel.