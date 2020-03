Plön : Ärger um Hundekacke in der Stadt und auf Wegen

Die Stadt Plön setzt in erster Linie auf die Einsicht und die vorausschauende Rücksichtnahme der Plöner Hundehalter.

von Michael Kuhr

05. März 2020, 15:20 Uhr

Plön | Er ist ein ewiges Ärgernis: Hundekot. Große Haufen liegen meist auf Gehwegen oder in Parkanlagen aber auch schon mal in der Lange Straße mitten in der Plöner Innenstadt – Hinterlassenschaften vierbeiniger Freunde von Menschen. Und es sind nicht die Hunde, denen mahnend der Zeigefinger entgegen gehalten wird. Es sind die nicht wenigen „Herrchen“ und „Frauchen“, die meist sehr locker mit den Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner umgehen.

Die Stadt Plön nimmt Hundesteuer von den Hundehaltern ein. Und das nicht wenig. Sie gibt es aber auch wieder für Hunde aus. Zum Beispiel für einen umzäunten Hundeplatz am Trenntsee oder zahlreiche Stationen, an denen Hundehalter Plastikbeutel entnehmen können. Damit kann man wunderbar die Hinterlassenschaften seines Hundes sehr einfach aufnehmen und den Abfall anschließend in dem nächsten öffentlichen Abfalleimer entsorgen. Doch auch hier entstehen Probleme, weil es die Hundehalter nicht schaffen, die Beutel bis zu diesem „nächsten Abfalleimer“ mitzunehmen. Oft werden sie zwischen Beutel-Spender und städtischem Abfalleimer irgendwo achtlos in einen Zaun geworfen.

In Eutin wurde vor dem Amtsgericht vor ein paar Tagen ein Fall verhandelt. Der kommunale Ordnungsdienst der Stadt hatte eine 33-jährige Hundehalterin aufgefordet, die Hinterlassenschaften ihres Vierbeiners vom Gehweg in der Nähe des Bahnhofs zu beseitigen. Es kam zu einem verbalen Schlagabtausch. Das Verfahren landetet vor dem Amtsgericht, das das Verfahren einstellte...

„Mit Sicherheit sucht es sich ein Hund nicht aus, wo er ,sein Geschäft’ am besten platziert, darum liegt es an den Hundehaltern die Tretminen zu beseitigen, damit eine solche unangenehme Begegnung vermieden wird“, heißt es in einer Pressenotiz der Stadt Plön. Denn: In Plön ist die Situation nicht anders als in Eutin.

Auch wenn der Hund angemeldet ist und Hundesteuer gezahlt wird, müssten die Hundehalter die Hinterlassenschaften ihres Hundes beseitigen. Hundehalter seien nicht durch ihre Zahlung von Hundesteuer von dieser Verpflichtung befreit, auch wenn vielfach diese Ausrede gebraucht werde.

Und schließlich, so die Stadt weiter, stellen die Verschmutzungen durch Hundekot nicht nur eine Beeinträchtigung des Stadtbildes dar, sie bergen auch gesundheitliche Risiken. Damit es möglichst nicht zu solchen Verunreinigungen kommt, unterstützt die Stadt die Hundehalter mit kostenlosen „Gassibeuteln“, die an verschiedenen Stellen zur kostenlosen Mitnahme bereit gestellt werden – unter anderem auch im neuen Bürgerbüro in der Lange Straße 22.

Die Stadt Plön setzt in erster Linie auf die Einsicht der Hundehalter und auf die vorausschauende Rücksichtnahme beim Halten und Führen von Hunden. Sowohl in der Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Plön als auch im Hundegesetz Schleswig-Holstein ist geregelt, dass die Hundehalter zur Beseitigung der tierischen Ausscheidungen verpflichtet sind. Sollte ein Tierhalter dieser Pflicht nicht nachkommen, kann die Stadt dies mit einem Bußgeld ahnden.

Es gibt zahlreiche Beschwerden über das freie Laufenlassen von Hunden, weiß Bürgermeister Lars Winter. Daher weist das städtische Ordnungsamt alle Hundehalter auf die gesetzlichen Anleinpflichten im Wald sowie unter anderem in Fußgängerzonen, bei Veranstaltungen mit Menschenansammlungen, bei Mehrfamilienhäusern auf dem gesamten Grundstück und im Gebäude, in öffentlichen Gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln, sowie auf Friedhöfen hin.

Hundehalter haben dafür zu sorgen, dass die Hunde nicht unbeaufsichtigt umherlaufen, keine Personen gefährden, ängstigen oder schädigen. Für weitere Informationen zum Thema „Halten und Führen von Hunden“ gibt es bei der Stadt Plön statt eines kommunalen Ordnungsdienstes erst einmal ein Merkblatt, das jederzeit im Ordnungsamt Tel. 04522/505741 oder 505759 erhältlich ist.