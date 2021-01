Plön : Ärger über notwendige Abwassergebühren – Jürgen Schäffner kann Unmut nachvollziehen

Erhöhung des Beitrags für die Abwasserentsorgung durch die Stadtwerke Plön sollnotwendige Investitionen ermöglichen.

von Michael Kuhr

28. Januar 2021, 15:32 Uhr

Plön | Die Plöner Stadtwerke berechnen den Haushalten in Plön und Umgebung neuerdings eine monatliche Grundgebühr für einen Standardzähler von 8 Euro für die Abwasserentsorgung. Grund ist die anstehende millionenschwere Modernisierung des Klärwerks. Die überraschende Erhöhung brachte manche Kunden auf die Zinne. Erboste Anrufe waren die Folge. „Die Verärgerung ist nachvollziehbar“, räumte Stadtwerke-Geschäftsführer Jürgen Schäffner gestern im Gespräch ein.

Wie bereits aus der Ratsversammlung im Dezember berichtet, sinkt mit Einführung der Grundgebühr die Verbrauchsgebühr von 3,48 auf 3,27 Euro je Kubikmeter Abwasser. Die Steigerung belastet insbesondere Ein-Personen-Haushalte und Wenig-Verbraucher. Doch im Vergleich, zum Beispiel mit Eutin (9 Euro Grundgebühr/ über drei Euro je Kubik) zahlten diese in etwa gleich viel. Günstiger ist laut Schäffner der Zweckverband Ostholstein (ZVO) mit 8 Euro/unter 3 Euro. Mit der Grundgebühr wolle man Zweitwohnungs- und Ferienhausbesitzer gleichermaßen belasten, weil jetzt nicht mehr allein der Verbrauch zu Buche schlägt. Nur wer mehr verbraucht, profitiert stärker.

Zweiter Grund neben der Sanierung ist Abwandern der Gemeinden Bosau und Bösdorf, die aus Kostengründen begonnen haben, über den ZVO nach Malente einzuleiten. Damit verliere man rund 20 Prozent der Einnahmen, rechnete Schäffner vor. Die Fixkosten blieben hingegen nahezu identisch. Vor rund zwei Jahren hatten sich Verhandlungen mit Preetz über eine Kooperation aus Kostengründen zerschlagen, weshalb Plön nun sein Klärwerk selber ertüchtigen müsse. Sechs bis acht Millionen Euro veranschlagt Schäffner für die Sanierung von Betonbauteilen und Steuerungstechnik. Zu den Maßnahmen zählen die Sanierung der Pumpwerke, der Isolierung und Betonbauteile sowie die Erneuerung von Faulturm, Schlammentwässerung sowie Sandfang und Belebungsbecken aber auch Steuerungstechnik in der 50er-Jahre-Anlage. Außerdem wird im März ein neuer Saug- und Spülwagen für 260.000 Euro geliefert. „Jedes Bauteil muss angepackt werden.“

Laut Kommunalabgabengesetz dürfen die Stadtwerke weder Gewinne noch Verluste machen und müssen diese alle drei Jahre ausgleichen. Die letzte Erhöhung der Verbrauchspreise liegt länger zurück. Seit 2016 lag der Kubikmeter bei 3,48 Euro. Bei einer herkömmlichen Neukalkulation hätte man die Gebühr auf 3,86 Euro anheben müssen, ohne Berücksichtigung der Investitionen. Das hätte für eine Person im Schnitt 14 Euro im Monat bedeutet, jetzt zahle diese etwa 20 Euro. Ein-, Drei- und Vier-Personen-Haushalte verbrauchten im Schnitt 44, 131 und 175 Kubikmeter Abwasser. WC und Dusche machten fast 50 Prozent des Verbrauchs aus. Mit Einbeziehung der Modernisierungskosten wäre man deutlich über vier Euro gekommen, so Schäffner. Er schließt nicht aus, dass der Verbrauchspreis nächstes Jahr noch angehoben werden muss.

Neu ist ebenfalls, dass die Stadtwerke für die Gemeinde Ascheberg, die sich seit 1. Januar von Quickborn verwalten lässt, die Wasser- und Abwasserabrechnung in einem Brief verschicken. Das Wasser liefert Ascheberg selber. Die Daten seien von der Stadt Plön an die Stadtwerke gegeben worden, berichtete Aschebergs Bürgermeister Thomas Menzel. „Die Leute toben in Ascheberg wegen der Grundgebühr, das ist ein heißes Thema“, erinnerte er an 2009. Damals kippte ein Bürgerentscheid den Gemeinderatsbeschluss, die Entsorgung an den ZVO zu geben, weil Plön billiger war. Die Angelegenheit zerstritt die Gemeindevertretung und viele Bürger. Viele fühlten sich nun leicht verschaukelt, so Menzel. In Ascheberg gebe es viele Ein-Personen-Haushalte: „Die trifft es“.