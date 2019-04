Plön : Ära Röhr im Musikzug Plön beendet

Nach 37 Jahren als 1. Vorsitzende hat Astrid Röhr in der Jahresversammlung des Musikzugs Plön nicht erneut kandidiert.

von Bernd Schröder

01. April 2019, 15:06 Uhr

Ende einer Ära: Nach 37 Jahren als 1. Vorsitzende hat Astrid Röhr (58) in der Jahresversammlung des Musikzugs Plön nicht erneut kandidiert. Ihr Mann Mathias Röhr (60) gab seinen Posten als Kassenwart nach 20 Jahren ab. Zur neuen Vorsitzenden wählten die Mitglieder Röhrs Stellvertreterin Petra Slamanig aus Rosenfeld.

Die 47-Jährige arbeitet als Regionalleiterin der Kindertagesstätten der Awo in mehreren Kreisen, hat zwei Söhne, ist seit 2011 Vereinsmitglied und wurde drei Jahre auf ihre neue Aufgabe vorbereitet. Neue Kassenwartin ist Optikermeisterin Janika Oldenburg, (geborene Röhr , 30), seit 27 Jahren im Musikzug aktiv. Als neuer 2. Vorsitzender wirkt der Sicherheitstechniker Claus De Vries (42), der als Musiker von Lübeck nach Plön wechselte und Vorstandserfahrung mitbringt.

Astrid Röhr verlieh die Versammlung die Ehrenmitgliedschaft. Mathias Röhr trägt diesen Ehrentitel bereits seit zwei Jahren. Mit einem feierlichen Defilee und dem Überreichen einzelner Rosen zur Musik „Memory“ aus dem Musical „Cats“ begann die Verabschiedung des Ehepaares, das Mitglied bleiben wird, aus der aktiven Vorstandsarbeit.

Was Astrid und Mathias Röhr für den Verein bedeuten, symbolisierten drei Herzen, die Petra Slamanig und der musikalische Leiter und Dirigent Maik Gess mitbrachten. „Ihr habt jeden Menschen so genommen, wie er ist, mit seinen Stärken und Schwächen, ihr zeigt, wie Musik gelebt wird, ihr packt an, sortiert und legt los. Es ist das Herz, das ihr uns schenkt“, beschrieb Slamanig eines der Symbole. „Ihr vermittelt alte Werte, habt den Status des Musikzugs hart erkämpft, dafür danken wir“, erklärte Gess zum zweiten Herzen in den Vereinsfarben schwarz-weiß-rot.

„Ihr bleibt dem Musikzug treu und seid jederzeit für uns da. 2019 ist für euch ein Meilenstein und für uns eine große Herausforderung“, kommentierte Slamanig das dritte Herz. Für Astrid und Mathias Röhr gab es ein „Zeitgeschenk“ in Form eines Wandregals mit vielen Schubladen. In jeder sei etwas verborgen, „damit ihr an uns denkt und die neu gewonnene Zeit genießt“, so Slamanig.

Sie gebe ihr Amt ab, damit einmal Jüngere zum Zuge kommen, und habe lange nach einem Nachfolger gesucht, begründete Astrid Röhr ihren Rückzug. Geehrt wurden außer den beiden die Gründungsmitglieder Maike und Birgit Nitsch, Stefan Nerger, Eckhard Klindt, Ingrid und Uwe Wenndorf sowie die langjährig Aktiven Melina Kunwald, Janika Oldenburg, Claus De Vries, Nadine De Vries und viele weitere. In ihren Ämtern bestätigt wurden 1. Beisitzer Peter Vorbeck und 3. Beisitzerin Laura Langer.

Der Verein hat 135 Mitglieder, davon 60 aktive Musiker, und bildet Nachwuchs in der musikalischen Früherziehung, einer Bläserklasse und einer Vorband aus. 2018 mietete der Musikzug sein neues Vereinsheim Am Schiffsthal 9 von der Stadt. Der ehemalige Schießstand wurde aufwendig umgebaut. Der Antrag auf Nutzungsänderung läuft. Man erwarte in Kürze die Genehmigung.

Astrid Röhr, Mutter von zwei erwachsenen Kindern, gründete 1975 mit ihrem späteren Ehemann Mathias Röhr, der sich im Vorstand engagierte, und ihrem Bruder Volker Hoffmann den Fanfarenzug im Jugend-Rotkreuz, dessen Vorsitz sie im April 1982 übernahm. Nach zwei Babypausen stieg sie wieder ein ins musikalische „Geschäft“, leitet seit der Gründung am 8. Februar 1999 den Musikzug Plön und baute das damals knapp vor dem Aus stehende Ensemble wieder auf.

Röhr erhielt mehrfach Auszeichnungen als beste Stabführerin und Dirigentin, bekam 2013 das Bundesverdienstkreuz und im Januar 2019 die Bürgermeister-Kinder-Medaille der Stadt Plön. Das Repertoire der Formationen im Musikzug reicht von Stimmungsliedern und Konzertstücken über Musicals, aktuelle Hits und Drum-Cadencen bis zu Laterneliedern, Weihnachtsklängen und Hymnen. Seit 1999 holte der Musikzug 32 Goldmedaillen bei Meisterschaften und ist amtierender Deutscher Meister, Vizemeister und Landesmeister.