von Achim Krauskopf

erstellt am 06.Dez.2017 | 15:28 Uhr

Adventssingen und Musik des Barock sind am Sonntag, 10. Dezember, um 17 Uhr in der Geroldkirche Klingberg zu erleben. Eingeladen sind alle, die Freude am Singen traditioneller und moderner Lieder haben. Thomas Schlüter und Lena Sonntag musizieren (Flöte, Orgel und Klavier) auch aus Bachs Weihnachtsoratorium.