Adventskalender mit 174 Preisen

Round Table 122 Malente-Eutin startet zum dritten Mal Verlaufsaktion als Einnahmequelle für die Unterstüzung sozialer Projekte

von Achim Krauskopf

26. September 2019, 15:35 Uhr

Eutin | Vergangenes Jahr diente die weihnachtlich illuminierte Twiete als Motiv, dieses Jahr ist es die Königstraßenpassage: Zum dritten Mal hat Round Table 122 Malente-Eutin einen Adventskalender aufgelegt. Der Verkauf der 4500 Exemplare zum Stückpreis von fünf Euro startet zu Beginn des Monats Oktober in in zahlreichen Verkaufsstellen in Eutin, Malente, Plön, Lütjenburg und Neustadt. Außerdem werden Mitglieder des Servicecklubs einzelne Veraufsaktionen starten.

Jeder Kalender hat eine Nummer, und hinter den 24 Türchen warten die Nummern, die an dem jeweiligen Tag gewonnen haben: Im Schnitt sieben Preise gibt es pro Tag, insgesamt 174. Das sind weniger Preise als im vergangenen Jahr, aber statt Masse habe man eine Wertuntergrenze von 25 Euro eingezogen, erläuterte der Pressesprecher der Round Tabler, Sebastian Dose: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Fünf-Euro-Gutscheine nicht mehr abgeholt werden“.

A pro pos Abholen: Bei den ersten beiden Adventskalendern erfolgte die Ausgabe aller Preise bei der Firma Cobobes, beim dritten Kalender sollen die Gewinne direkt in den Geschäften und bei Firmen geholt werden, die den jeweiligen Preis auch gestiftet haben. Dose: „Damit wollen wir auch die Geschäftswelt unterstützen, vielleicht kommt ja der eine oder andere so in ein Geschäft, in dem er noch nie war.“ Unverändert bleibt das Ziel, mit dem Verkauf des Kalenders möglichst viel Geld einzunehmen und dieses für gemeinnützige Zwecke bereitzustellen. „Vergangenes Jahr waren es 20.000 Euro, die wir an insgesamt 30 Vereine und Einrichtungen in der Region verteilt haben“, berichtet der amtierende Präsident Mark Mayer. Die Einnahmen resultierten nicht zuletzt aus der Tatsache, dass die meisten Preise gestiftet würden und auch Spenden für die Druckkosten eingingen. „Die Preise haben einen Gesamtwert von 7451 Euro, aber wir haben kaum Ausgaben“, fasst es der Hauptorganisator Moritz Gebert zusammen.

Vereine und Einrichtungen, die von dem Geldsegen etwas für spezielle Projekte abhaben möchten, werden sich im Frühjahr über die Internetseite www.rt122.de bewerben können. Auf der werden im Dezember auch die täglichen Gewinn-Nummern veröffentlicht – und im Ostholsteiner Anzeiger.