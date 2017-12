Adventliche Geschichten in Neukirchen

von Achim Krauskopf

erstellt am 08.Dez.2017 | 14:21 Uhr

Die Evangelische Jugend in der Holsteinischen Schweiz lädt Kinder bis zehn Jahre jeweils sonnabends von 19 bis 19.30 Uhr zu adventlichen Geschichten unterm Schneeflockenhimmel in die St.-Johannis-Kirche. Dafür ist die Kirche heimelig geschmückt: Mit einer großen Krippe, die Hans-Ulrich Teubler aus Neversfelde angefertigt hat, und mit einem Himmel voller Schneeflocken, die das „Schmücketeam“ von St. Johannis aufgehängt hat. Die nächsten Termine sind heute, 9. Dezember, und am Sonnabend, 16. Dezember.