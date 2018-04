Achtungserfolg für Simone Lange

Neue SPD-Chefin Andrea Nahles erhält nur 66 Prozent der Stimmen

von Bernd Schröder

22. April 2018, 19:53 Uhr

Schwerer Dämpfer beim geplanten Neustart für Andrea Nahles, Achtungserfolg für Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange: Die SPD hat Nahles mit einem Ergebnis von nur 66 Prozent zur ersten Parteichefin gewählt. „Das ist noch ausbaufähig“, sagte die 47-Jährige zum Zusammenhalt in der Partei nach ihrer Wahl gestern bei einem Sonderparteitag in Wiesbaden. Für Nahles’ wenig prominente Gegenkandidatin, Simone Lange, stimmten überraschend starke 28 Prozent der knapp 600 Delegierten.

„Wir sollten uns unterhaken“, warb Nahles. In der SPD hatte es zuletzt heftige Auseinandersetzungen wegen des erneuten Eintritts in eine große Koalition mit der Union gegeben, die Nahles mitausgehandelt hatte. Nahles ist die erste Vorsitzende in der knapp 155-jährigen Parteigeschichte.

Simone Lange forderte in ihrer Bewerbungsrede eine Abkehr von Hartz IV und den Agenda-Reformen Gerhard Schröders. Sie rief die Sozialdemokraten zu einem linken Kurswechsel auf. „Wir müssen wieder die Herzen der Menschen erreichen“, forderte Lange. Sie gab sich als Kandidatin der Basis, als Alternative zum Partei-Establishment und appellierte an den Mut der Partei zu echter Veränderung. Nach ihrer Niederlage gratulierte Lange Nahles und sagte ihr Unterstützung bei der geplanten Erneuerung der Partei zu.

Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner nannte Nahles „die richtige Frau“ für die bevorstehenden Aufgaben. In Richtung seiner schleswig-holsteinischen SPD-Kollegin sagte er: „Simone Lange hat in den vergangenen Wochen für ihre Bewerbung einen engagierten Wahlkampf geführt. Wettbewerb und demokratische Mehrheitsentscheidungen sind ein guter Teil innerparteilicher Demokratie.“

Nahles' Resultat ist das zweitschlechteste Ergebnis bei einer Wahl zum SPD-Vorsitzenden in der Nachkriegsgeschichte. Nur Oskar Lafontaine hatte 1995 weniger Stimmen erhalten (63 Prozent), als er – unterstützt von der damaligen Juso-Chefin Andrea Nahles – den Vorsitzenden Rudolf Scharping stürzte. Die Abstimmung in Wiesbaden war nach 1995 erst die zweite Kampfkandidatur um den SPD-Vorsitz.