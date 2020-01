Achtung: Eutiner Stolbergstraße wird Sackgasse

von Achim Krauskopf

12. Januar 2020, 17:12 Uhr

Eutin | Eine weitere neue Verkehrsführung wartet auf Autofahrer in der Eutiner Altstadt: Heute soll das Ende der Stolbergstraße zur Baustelle werden, damit wird die Straße zur Sackgasse. Mit dem Umdrehen der Schilder, die gestern noch zur Seite standen (Foto) , dürfte es heute ernst werden: Für Lübecker Straße und Stolbergstraße wird die Einbahnregelung aufgehoben. Nach den Erfahrungen am Rosengarten btaucht es keine Hellseherfähigkeiten, um eine große Zahl von Fahrern vorherzusagen, die trotz Beschilderung versuchen werden, Richtung Schloss zu kommen und in der Stolbergstraße wenden müssen.