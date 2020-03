„...und raus bist du!“ : Achtklässler der Schule an den Auewiesen machen Theater zum Thema Mobbing – auf Wunsch auch in anderen Schulen

Schüler der Gemeinschaftschule haben eine eigene Theatercollage auf die Bühne gebracht.

Avatar_shz von Bernd Schröder

11. März 2020, 16:24 Uhr

Malente | Vier Monate haben sie hart gearbeitet, sich mit dem Thema und seinen Auswüchsen beschäftigt, sich in die Lage der Opfer, der Täter, aber auch der Mitwisser versetzt und Texte erstellt. Es geht um „Mobbing“, das Schülerinnen und Schüler der Theatergruppe des 8. Jahrgangs der Schule an den Auewiesen Malente auf die Bühne gebracht haben. Titel der Theatercollage: „...und raus bis du!“

Bernd Schröder

Schüler wollen berühren

Die Gemeinschaftsschüler wollen die Zuschauer berühren: Etwa mit einem Text, in der eine Schülerin, die sich ritzt und sich selbst hasst, weil sie es nicht mehr erträgt, täglich erniedrigt zu werden. Oder mit Auftritten von vier aggressiven Mobbern und Einzelnen, die ihre Situation kaum mehr ertragen. Oder mit tanzähnliche Choreographien, zusammengestellt aus Bewegungen der Ablehnung, mit Szenen, Drohgebärden und Texten Betroffener, von Tätern und Mitwissern.

Botschaft an Mobbing-Opfer

Ihre Botschaft an Mobbing-Opfer: Es gibt einen Ausweg aus der scheinbar aussichtslosen Lage. „Sprich darüber, und zwar so bald wie möglich“ – bevor Angst und Sprachlosigkeit Oberhand gewinnen. „Mach dir bewusst, dass es jeden treffen kann“, lautet ein Satz am Ende, der es auf den Punkt gringen soll.

Angebot an andere Schulen

Das Stück ist aus Sicht von Schulkoordinatorin Christine Duggen eine sehr lehrreiche und beeindruckende Leistung. Und es sei auch eine Uraufführung aus der eigenen Feder der Schüler. Auf Wunsch geht die Theatergruppe auch auf Tour und zeigt ihr Stück an anderen Schulen. Interessenten wenden sich an das Sekretariat der Schule an den Auewiesen (Tel. 04523/9891-0).