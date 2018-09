von Bernd Schröder

06. September 2018, 12:17 Uhr

Nach kurzer Diskussion stand der Name für das Baugebiet an der Sandkuhle fest: Die Adresse der im Bau befindlichen 45 Mietwohnungen soll „Achtern Jägerbarg“ heißen. Diesen Bürgervorschlag wählte der Planungsausschuss am Mittwochabend unter mehreren aus. „Semmelhaack“ als Bauträger hatte sich bereits im April eine Namensgebung erhofft. „Obere Sandkuhle“ fiel jedoch durch.