Fussball : Achtenberg bricht den Bann

Oberliga: Eutin 08 feiert nach Kopfballtorr des Innenverteidigers bei Inter Türkspor Kiel den ersten Saisonsieg.

von Harald Klipp

11. August 2019, 20:59 Uhr

Kiel | Ein Abwehrspieler löste das Problem. Nach zwei Spiele, gegen den SC Weiche Flensburg 08 II und beim SV Preußen Reinfeld, ohne eigenen Torerfolg ließ Innenverteidiger Moritz Achtenberg den Knoten platzen. Er köpfte nach einer Ecke von Christian Sankowski in der 24. Minute das 1:0, das der Grundstein für den 3:0(2:0)-Sieg von Eutin 08 in der Fußball-Oberliga bei Inter Türkspor Kiel war.

Der Eutiner Kader war voll auf Angriffsfußball abgestimmt. Fatlind Zymberi ersetzte Robin Kelting, der auf der Bank Platz nahm. Die Auswechselspieler waren, Ausnahme Sören Lepin, samt und sonders Offensivkräfte. Im Tor ersetzte Moritz Mecker Nicolas Wulf, der aus Studiengründen verhindert war.

Die Gäste legten bei anfangs strömendem Regen den Vorwärtsgang ein. Kapitän Florian Ziehmer zog das Spiel an sich und gab den Rhythmus des Eutiner Spiels vor. In der Spitze sorgten Kevin Ferchen und Fatlind Zymberi für Torgefahr. Mit vertikalen Pässen brachten die Gäste die Kieler Abwehr in Verlegenheit. Ziehmer wurde erst vom Abseitspfiff der souveränen Schiedsrichterin Susann Kunkel gestoppt, als er Torwart Nico Ganzel und Kevin Wendt stehen lassen hatte (5.). Inter Türkspor kam lediglich zu Kontern, die aber ungefährlich waren. Eutin 08 erhöhte den Druck. Nach eienm Eckball von rechts, den Sankowski hoch auf den Elfmeterpunkt servierte, setzte sich Moritz Achtenberg im Luftkampf durch und köpfte den Ball platziert in den rechten Winkel (24.), Shpend Mahekrani versuchte auf der Linie mit dem Kopf zu retten, was nicht mehr zu retten war: Der Ball rauschte über ihn hinweg in die Maschen. „Nachdem wir in den beiden ersten Partien hochwertigste Chancen haben liegen lassen, war das heute für uns ein Brustlöser“, meinte Trainer Dennis Jaacks erleichtert nach dem Schlusspfiff.

Die Eutiner setzten ihre Angriffe von dem Erfolgserlebnis beflügelt fort. Thies Borchardt scheiterte nach einem Sankowski-Pass noch an Ganzel (38.), doch das Duo Ferchen-Zymberi krönte die letzte Eutiner Offensivaktion der ersten Halbzeit mt dem 2:0 (44.), als Zymberi den Ball nach einem Steilpass uneigennützig quer legte und Ferchen den Ball unten links ins leere Tor schoss.

Auch in der zweiten Halbzeit gab Eutin 08 den Ton an. Und machte mit dem dritten Treffer alles klar. Erneut war Sankowski der Vorlagengeber, der Zymberi freispielte, der wiederum den Ball mit vollem Risiko zum 3:0 unter die Latte nagelte (53.). „Er hat ein Tor gemacht, er hat ein Tor vorbereitet, viel mehr kannst du als Offensivspieler nicht bringen“, beurteilte der Trainer die Leistung des Schützen zum 3:0.

Ein Lob hatte Dennis Jaacks auch für Torwart Moritz Mecker übrig, der eine fehlerferei Oberliga-Premiere gab. „Seine Vorderleute haben es ihm heute aber auch einfach gemacht. Er hatte nicht die großen Möglichkeiten zu glänzen, aber er hat seine Sache gut gemacht.“

Özcan Atasoy sagte nach der dritten Niederlage seiner Mannschaft im dritten Punktspiel: „Es geht jetzt darum, dass ich die Verunsicherung aus den Köpfen der Spieler herausbekomme und ihr Selbstbewusstsein stärke.“ Man merke auch bei den erfahrenen Spielern, dass sie „aktuell nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen“. Atasoy meinte, seine Mannschaft habe die beiden ersten Chancen der Partie gehabt: „Wenn die reingehen, läuft das Spiel natürlich anders.“ Unter dem Strich sei der Eutiner Sieg jedoch verdient.

Ihr nächstes Oberligaspiel bestreiten die Euiner bereits am Freitag, den 16. August ab 19 Uhr. Gegner ist der TSV Bordesholm. „Wir wollen den Spielern etwas bieten. Ein Abendspiel, bei dem vielleicht das Flutlicht angeschaltet wird, ist etwas Besonderes“, erläutert Jaacks. Außerdem sei im Anschluss ein Mannschaftsabend geplant – im Optimalfall nach einem Heimsieg.