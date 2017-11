Acht Frauen sorgen für Krimispaß

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 07.Nov.2017

Acht Frauen machen sich in einem Kleinbus auf den Weg aus Eutins Kulturpatenstadt Marktoberdorf und fahren zwölf Stunden bis Eutin, um den dortigen Bürgern am vergangenen Freitag einen spannenden Abend mit der gleichnamigen Komödie von Robert Thomas in einer Inszenierung der Kleinen Kunstbühne mobilé Marktoberdorf im Binchen zu bescheren. Das ist bemerkenswert, zumal es sich um keine Tournee-Theater-Bühne handelt. Eigentlich sind es sogar neun Frauen, denn Monika Schubert, Leiterin der privaten Theaterschule

und Kleinen Kunstbühne mobilé und Regisseurin des Stücks, ist natürlich auch mitgekommen.

Die acht Frauen sind

alle keine professionellen Schauspielerinnen, sondern treffen sich einmal pro Woche in der Theaterschule, um unter Monika Schuberts Leitung zu lernen, zu spielen und dabei weit über eine Amateur-Spielbühne hinaus Theater zu machen. Das ist bewundernswert.

Für die Kriminalkomödie „8 Frauen“ haben sie sich aus unterschiedlichen Kursen zusammengefunden, um das Stück aufzuführen. Das Bühnenbild ist schlicht in schwarz und weiß gehalten, schließlich ist es Winter.

Umso farbiger sind Möbel und Kostüme, die auf diese Weise die Vielfarbigkeit der Charaktere der Damen unterstreichen. Dabei stellen die Schauspielerinnen die bisweilen schrillen Rollen so überzeugend dar, dass man schon angesichts von so viel Hysterie herzlich lachen muss.

Den vermeintlich tot aufgefundenen Hausherrn bekommt man gar nicht zu Gesicht, aber die bunte Damengesellschaft beginnt, sich des Mordes an ihm gegenseitig zu verdächtigen und immer unverhohlener zu bezichtigen. Da bleibt kein noch so gut gehütetes Geheimnis verborgen, jede – allzu menschliche – moralische Verfehlung wird ans Licht gezerrt, Töchter machen mit Unterstellungen und Beschuldigungen nicht vor ihren Müttern halt, jeder misstraut jedem und man hofft inständig, dass dies nicht ein Spiegel für Familienverhältnisse im Allgemeinen und Besonderen sei.

Dabei geben die acht Frauen sich mit aller Vehemenz in ihre Rollen und da sie so glaubwürdig spielen, dass es tatsächlich jede gewesen sein kann, bleibt das Publikum im ausverkauften Binchen bis zuletzt höchst gespannt. Und es erschrickt hörbar, als sich der Hausherr im Hintergrund plötzlich selbst erschießt.

Auch wenn das Stück Längen hatte und es gewonnen hätte, wenn auf ein paar Pointen oder zusätzliche Verwicklungen verzichtet worden wäre, war es alles in allem ein gelungener und höchst unterhaltsamer Abend und manch ein Zuschauer teilte seine Begeisterung der Regisseurin persönlich mit.