Achim Tsutsui präsentiert Natur auf Behördenfluren

von Alexander Steenbeck

18. September 2018, 16:04 Uhr

Eine Auswahl von großformatigen Fotos aus seiner Natur-Serie stellt Achim Tsutsui ab kommenden Samstag, 22. September, im Gesundheitsamt des Kreises Ostholstein (Holstenstraße 52) vor. Der Kunstfotograf präsentiert rund 20 Arbeiten auf den Fluren der Behörde, darunter Impressionen aus dem Dodauer Forst, vom Plöner See oder auch aus Pampau (Herzogtum Lauenburg). Flankiert wird die Fotoschau von Bildern (Öl auf Sackleinwand) von Doris von Klopotek. Die Hamburger Künstlerin hat sich einige der Motive zum Vorbild für ihre Arbeiten genommen. Die Ausstellung wird am 22. September um 10 Uhr eröffnet. Die Vernissage wird musikalisch begleitet. Die Fotos und Bilder sind bis Ende Dezember zu sehen – während der Öffnungszeiten Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr sowie am Freitag von 8 bis 12 Uhr. Ab Januar wechselt dann die Ausstellung getreu dem Titel „Natur und Oldtimer“ – ab 2019 sind Tsutsuis Fotos von alten Fahrzeugen zu sehen.