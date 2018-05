Abstieg ist besiegelt

Fußball-Regionalliga: Eutin 08 reist heute zur U21 des Zweitligisten Eintracht Braunschweig

von Harald Klipp

04. Mai 2018, 22:06 Uhr

Die Leistung der Regionalligafußballer von Eutin 08 bei Hannover 96 II stimmte, doch blieb der zählbare Erfolg aus. Mit zwei Toren in den letzten drei Minuten behielten die Gastgeber drei Punkte. Bereits heute machen sich die Eutiner erneut auf den Weg nach Niedersachsen, diesmal zur U21 des Zweitligisten Eintracht Braunschweig. Rechnerisch ist für Eutin 08 bestenfalls der 16. Platz möglich, der – falls nichts dazwischenkommt – den sicheren Abstieg bedeutet.

„Der Abstieg fühlt sich noch nicht realistisch an“, sagt Trainer Lars Callsen. Er will mit seiner Mannschaft zumindest noch Borussia Hildesheim einfangen: „Wir wollen unsere theoretische Chance nutzen.“ Vor der Fahrt haben die Eutiner Aufstellungssorgen, denn beim Training am Donnerstag fehlten Benjamin Petrick und Kevin Wölk aufgrund muskulärer Probleme, Patrick Bohnsack wegen eines fiebrigen Infektes und Rico Bork, der dienstlich verhindert war.

Ersatztorwart René Hohenstein ist nach Krankheitspause seit zwei Wochen wieder im Training. Kevin Hübner hat die Trainingseinheit zusammen mit Rechtsverteidiger Lion Glosch freiwillig verlängert. Der Einsatz stimmt also. Die Spieler haben sich vorgenommen, ihr Punktekonto bis zum Saisonschluss auf 30 Zähler aufzustocken. Dafür fehlen noch sechs Punkte aus den Spielen heute bei Eintracht Braunschweig II, in einer Woche gegen Titelaspirant SC Weiche Flensburg 08 und am Mittwoch, 16. Mai, in der Adolf-Jäger-Kampfbahn bei Altona 93.

Fehlen werden an diesem Wochenende Lennart Weidner (Kreuzbandriss), Marco Heskamp (Muskelfaserriss - auf dem Wege der Besserung), Marvin Obenaus (Bänderriss) und Sebastian Witt, der nach der fünften gelben Karte gesperrt ist. „Das ist eine verrückte Saison“, stellt Lars Callsen fest. Den jüngsten Beweis lieferten am Donnerstagabend der VfB Lübeck und Schlusslicht Altona 93 ab. Da gewannen die Hamburger mit 2:1 Toren gegen den VfB Lübeck, der sich noch Chancen auf den Aufstieg in die 3. Liga ausrechnet.

In Braunschweig treffen heute um

14 Uhr zwei Teams aufeinander, die Garanten für eine torreiche Partie sind. Während die Braunschweiger nach 31 Spielen mit 45:57 Toren und 37 Punkten 13. sind, steht Eutin 08 mit 46:68 Toren und 24 Zählern auf dem 17. und damit vorletzten Rang.