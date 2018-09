Abschlusskonzert des Meisterkurses mit Kalev Kuljus

von Bernd Schröder

06. September 2018, 11:38 Uhr

Der Förderverein „Freunde der Bosauer Sommerkonzerte“ und der Schirmherr der Oboenakademie Bosau, Bürgermeister Mario Schmidt, sowie Kalev Kuljus (Foto) vom Hamburger Elbphilharmonie-Orchester laden zum Abschlusskonzert des diesjährigen Meisterkurses in Bosau ein. In diesem Jahr sind neun Oboisten aus Litauen, Korea, Japan, China und Deutschland nach Bosau gekommen um an dem Meisterkursus von Kalev Kuljus teilzunehmen. Interessierten Oboisten aus aller Welt werden eine tägliche individuelle Arbeit mit dem Solo-Oboisten des Elbphilharmonie-Orchesters Hamburg sowie ein Rohrbaukursus mit Christoph Seifert angeboten. Am Samstag, 8. September, um 19 Uhr spielen die Teilnehmer des Meisterkurses im Haus des Kurgastes. Am Flügel begleitet die Hamburger Pianistin Ulrike Payer. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.