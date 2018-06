Abschlussfest für „Familien in Bewegung“

von Achim Krauskopf

16. Juni 2018, 22:33 Uhr

Die Aktion „Familien in Bewegung“ geht dem Ende entgegen: Die Sportvereine der Gemeinde Kasseedorf, Griebeler SV, SV Kasseedorf und TSV Sagau, laden zu einer Abschlussfeier ein. Sie findet statt am Freitag, 22. Juni, um 16 Uhr in der Mehrzweckhalle in Griebel. Zum Ende aller drei angebotenen Kurse „Familien raufen (sich) zusammen“ beim Judo, „Familien an den Ball“ beim Tennis und „Familien an den Tisch“ beim Tischtennis, gibt es eine kleine Feierstunde. Jeder Teilnehmer und jeder Übungsleiter erhält ein T-Shirt und eine Urkunde. Die Übergabe erfolgt durch Vertreter des Landessportverbandes (LSV) und der Kooperationspartner. Ihre Teilnahme zugesagt haben der Vizepräsident des LSV, Heinz Jacobsen, Mitarbeiter des LSV, Vertreter der AOK, die amtierende Vorsitzende des Kreissportverbandes, Birgit Kamrath-Beyer, und die Vorsitzenden der betroffenen Kreisfachverbände.

Eine Vorführung der gemeinsamen Aktionen gehört zum Programm, bevor es Kaffee, Kuchen und Getränke gibt. Alle Vereinsmitglieder, Teilnehmer der Aktion, Förderer des Sports und Gäste sind willkommen.