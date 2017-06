Traurige Nachricht für die Reitsportfans: Die Veranstalter gaben bekannt, dass die Baltic Horse Show in Kiel für dieses Jahr abgesagt ist. Auch an Fortsetzungen in den kommenden Jahren werde nicht gedacht. „Wir haben in Kiel keine Perspektive mehr“, erklärte Turnierchef Peter G. Rathmann. Seite 22



von Achim Krauskopf

erstellt am 14.Jun.2017 | 18:48 Uhr