Plöner Vereinen fehlen hallenzeiten : Abriss-Entscheidung für Turnhalle vertagt

von Michael Kuhr

25. September 2019, 13:11 Uhr

Plön | Der Abriss der gesperrten und einsturzgefährdeten Sporthalle am Plöner Schiffsthal schien so gut wie beschlossen. Aber jetzt will der Hauptausschuss des Schulverbandes Plön Stadt und Land erneut darüber diskutieren. Den Anstoß gaben Sanierungsideen, die TSV-Vorsitzender Dieter Willhöft und Anja Kuhnt, Vorsitzende des Vereins „Plön bewegt“, in der Schulverbandsversammlung zur Sprache brachten. Einstimmig bei einer Enthaltung verschob das Gremium die Entscheidung und versah die Abrisskosten mit einem Sperrvermerk.

„Wir sind sehr unglücklich und unzufrieden, dass die Halle ersatzlos gestrichen werden soll“, erklärte Willhöft. „Wir sind zusammengerückt und haben uns über Hallenzeiten geeinigt, aber auf längere Sicht ist das nicht tragbar“, monierte er mit Blick auf 1600 TSV- und 500 Plön bewegt-Mitglieder, die aktuell auf Hallen im Stadtgebiet verteilt sind und ihr Angebot eingeschränkt hätten. Dazu gehörten die Badminton- und Leichtathletiksparte, die Karatejugend „hänge in der Luft“, die Kraftsportsparte habe sich aufgelöst. Man habe 13 Jugendfußballmannschaften, doch in der Halle der MUS stünden nur begrenzte Zeiten zur Verfügung. Falle die Halle weg, habe man keine Möglichkeiten mehr, zu wachsen. „Die Sportvereine werden veröden.“ Als Alternative nannte Willhöft am Beispiel von Schlamersdorf (Seedorf, Kreis Segeberg) die Nutzung der bereits sanierten Umkleiden und die Errichtung einer Leichtbauhalle, wenn die vorhandene Halle bis auf die Bodenplatte abgetragen würde.

Anja Kuhnt regte wie beim städtischen Hauptausschuss schon an, ein zweites Gutachten einzuholen, ein neues Dach auf das Gebäude zu setzen und das Gemäuer mit einer „Manschette“ zu stützen. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Hallendach so teuer sein muss. Wenn auch die anderen Hallen überprüft werden und sich als marode herausstellen, stehen wir vor einem Dilemma“, gab Kuhnt zu bedenken.

Vor 2020 werde es keinen Abriss geben, schlug Plöns Bürgermeister und Schulverbandsvorsteher Lars Winter vor, das Thema nochmals im Ausschuss zu behandeln. Für den Schulsport reiche die Dreifeldhalle aus. „Zwei Herzen schlagen in meiner Brust“, meinte Winter hinsichtlich des Schulsports und des Bedarfs des Schulverbandes. Der Abriss werde 350.000 Euro kosten, ein neues Dach 1,3 Millionen Euro. Eine Sanierung sei technisch möglich, da müsse man die Statik nochmals überprüfen. Aus Sicht des Schulverbandes sei dies aber nicht wirtschaftlich.

Auch er sehe die Gefahr, dass die Vereine veröden, wollte Gernot Melzer (CDU) wissen, aus welchem Einzugsbereich die Kinder kommen, und ob man nicht gemeinsam mit den Umlandgemeinden Geld in die Hand nehmen könnte. Willhöft sagte zu, das zu ermitteln. Mit Ascheberg bestehe eine Spielgemeinschaft, mit Bösdorf eine Kooperation im Kinderturnen.

Bernd Möller (SPD) begrüßte die neue Perspektive. Man könnte die Umkleiden nutzen und hätte mit geringem finanziellem Aufwand wieder eine Halle. In Dänemark funktioniere die Leichtbauweise gut. Hella Henniger (FWG) schlug eine Ständerbauweise mit das Dach tragenden Metallstützen und ausgekleideten Seitenwänden sowie Solarzellen auf dem Dach für die Energieversorgung vor.

Wie berichtet, hatte ein Gutachten erhebliche statische Mängel zutage gefördert. Eine energetische Gesamtsanierung sei unwirtschaftlich, lautete das Fazit, da sie mit knapp vier Millionen Euro kaum unter den Kosten für Abbruch und Neubau (rund 4,6 Millionen Euro) läge.