Eutin und Malente : Abholservice beim Lockdown ab Montag? So reagieren die Gastronomen

Einige Betriebe bieten den Außer-Haus-Verkauf an, andere bleiben geschlossen. Einzelhandel fürchtet leere Innenstädte.

Constanze Emde

01. November 2020, 14:00 Uhr

Eutin | Für die einen kam es überraschend, für die anderen wie befürchtet: Ab Montag, 2. November, müssen die Restaurants und Cafés voraussichtlich für die nächsten vier Wochen geschlossen bleiben. Einige greifen auf die Erfahrungen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr zurück und bieten ihre Gerichte im „Außer-Haus-Verkauf“ oder gar Lieferservice an, andere haben sich entschieden, ganz zu schließen – mit der Hoffnung auf ein gutes Weihnachtsgeschäft im Dezember.

Appell: „Kauft bei uns, statt online“

Der Einzelhandel darf öffnen, befürchtet aber enormen Frequenzrückgang. „Wenn die Gastronomie und Hotels zu sind, werden wir das deutlich zu spüren bekommen, die Innenstädte werden leer sein“, sagt Tim-Philipp Dreyer aus dem WVE-Vorstand. Das Hauptproblem sei dann, dass der Umsatz fehle, die Kosten für den offenen Betrieb aber die gleichen bleiben und der Bund diesmal nicht den Einzelhandel unterstütze. Sein Appell lautet: „Stärkt gerade jetzt den lokalen Einzelhandel und kauft bei uns und nicht im Netz. Wir können das, wir brauchen das.“ Eutin-Gutscheine als Geschenk seien eine Idee, die Kaufleute werden sich aber auch etwas einfallen lassen, um ihre Kunden zu erreichen, so Dreyer.

Eutin: Viele bieten Essen für zuhause

„Wir bleiben zu. Lieferservice und Außer-Haus ist für uns nicht wirtschaftlich darstellbar“, sagt Marcus Gutzeit vom Brauhaus. Einen oder zwei Tage in der Woche werde aber Bier für zuhause verkauft. Die geschlossenen Wochen nutzt er für die Weihnachtsvorbereitungen. „Die laufen auf Hochtouren. Wir hoffen, dass wir im Dezember wieder öffnen können“, sagt Gutzeit. Ihn habe der zweite Lockdown überrascht. Wie Markt-Nachbar Holger Pulvermann vom Stadtcafé ist er überzeugt, dass alle Gastronomen in Eutin sich so viel Mühe mit den Konzepten, der Personalschulung und geforderten Maßnahmen gemacht haben, dass sie sich durch den nun verhängten Lockdown eher gestraft als dafür belohnt sehen. Das Stadtcafé wird geschlossen bleiben, wer aber nicht auf die Torten verzichten will, kann ganze Exemplare unter Tel. 04521/778874 zwei bis drei Tage im Voraus bestellen.

Auch Schloßküchenchef Alexander Hedegger verstehe den Ernst der Pandemie-Lage, aber nicht, weshalb die Gastronomiebetriebe die ersten seien, die trotz all der Vorbereitungen und Maßnahmen wieder schließen müssen. „Ich hoffe, wir stehen das durch“, schreibt

er auf Facebook. In der Schlossküche wird ab Montag wieder ausschließlich für

den Außer-Haus-Betrieb gekocht - auch am Wochenende mit der Hoffnung, dass es sich lohnt und die Kunden es in Anspruch nehmen.

Wochenmarkt, Tortenverkauf, Cox macht auf

Anne Neumann vom Weber-Café versucht es positiv zu sehen: „Jetzt haben wir wieder viel Zeit, neue Rezepte auszuprobieren. Spaß beiseite. Wir werden uns auf den Wochenmarkt konzentrieren, hier können wir weiter verkaufen. Wer Kuchen oder Torten möchte, kann die auch weiter bei uns vorbestellen.“

Das Café de Büx an der Lübecker Straße bleibt geschlossen. Alles andere lohne sich nicht, sagt Inhaberin Olga Petersen auf Nachfrage. Die bislang angekündigte Unterstützung des Bundes decke gerade einmal die Grundkosten. Für die selbstständigen Inhaber bleibe da nichts übrig. Außerdem seien die konkreten Kriterien für diese Unterstützung noch gar nicht bekannt. „Kein Gewinn, kein Verdienst für uns“, bringt es Pulvermann auf den Punkt.

Auch für das Cox sei es wirtschaftlicher, einfach zu schließen, sagt Inhaberin Katrin Haase: „Aber wir fühlen uns auch den Kunden verpflichtet und werden wieder für zuhause kochen.“

Salvatore Battaglia von der Osteria Sole Mio am Marktplatz kocht für seine Kunden alle Mahlzeiten auf der Karte zum mitnehmen. „Es ist sehr schade, dass wir wieder schließen müssen. Aber Hauptsache die Menschen bleiben gesund“, sagt der Italiener. Markt 17-Inhaber Achim Lembke wird die vier Wochen geschlossen bleiben, dafür hatte er sich auch schon während des ersten Lockdowns im Frühjahr entschieden. Er konzentriere sich nun weiter auf die Eröffnung des Stumpfen Ecks, die nun von Mitte November auf Dezember verschoben werden muss.

Grillzeit bietet ab Dienstag Burger und andere Speisen der Karte „to go“ an. „Dieses Jahr ist eine Katastrophe. Die Mittel vom Bund helfen uns gerade Mal mit den Nasenlöchern über Wasser zu bleiben“, sagt Geescha Fievert-Peci.

Das To Huus schließt die vier Wochen, weil sich „Außer-Haus-Verkauf“ nicht lohne. „Aber wir nutzen die Zeit, um es neben unserem Haus etwas weihnachtlich zu machen, damit im Dezember, wenn wir hoffentlich wieder öffnen dürfen, ein bisschen weihnachtliche Gemütlichkeit rüber kommt“, sagt Felix Schneider.

Die griechischen Restaurants der Stadt, ebenso wie die Chinesischen, bieten auf Nachfrage auch alle wie zuvor ihre Gerichte zum Mitnehmen an, Ellas am Rosengarten liefert sogar.

Die Malenter Gastronomie wartet ab oder bleibt zu

Café Kännchen will die Entwicklungen der ersten beiden Novemberwochen abwarten und dann entscheiden, ob der Liefer-und Abholservice wiederbelebt wird, schreibt das Team auf Facebook. Das griechische Restaurant Rhodos wird ab Montag den Lieferservice anbieten. Für Villa-Colonial-Chef Thomas Hemsen wäre eine Umstellung auf „Außer-Haus-Betrieb zu arbeits- und kostenintensiv. Deshalb bleiben wir geschlossen.“ Der Lockdown habe ihn nicht überrascht und er finde ihn richtig, aber ob die Unterstützung vom Bund so komme, wie derzeit verlautbart, daran zweifle er. „Bei der Mehrwertsteuersenkung hieß es anfangs auch, sie gelte ein Jahr und nun sind es nur ein paar Monate.“

Der Landgasthof Kasch bleibt geschlossen, ebenso die „Gerüchteküche“. La Grotta kocht für den Abholservice.

Museen, Büchereien und Schwimmbäder

Die Schwimmbäder in Eutin, Malente und Plön sind ab Montag für alle geschlossen. Ob die Bücherei am Dienstag wieder geöffnet werden kann oder auf die Büchertüten nach Bestellung umgestellt werden muss, wie zum ersten Lockdown, sei laut Anja Sierks-Pfaff noch offen. Der Erlass mit den detaillierten Erklärungen, ob Büchereien unter Kultur, Bildung oder Freizeit zu zählen seien, werde übers Wochenende dringend erwartet.

Der Büchereiverein Schleswig-Holstein, der die 13 ländlichen Fahrbüchereien organisiert, hat sich dafür entschieden, wieder auf Lieferdienst umzustellen. Die Liefertermine der einzelnen Gemeinden werden über die Fahrbücherei-Webseiten bekannt gegeben. Bestellungen können telefonisch oder per E-Mail aufgegeben werden. Die Leihfristen werden automatisch verlängert. Es entstehen keine Mahngebühren, heißt es.

Das Ostholstein-Museum muss ebenfalls ab Montag schließen. Alle Führungen, die noch im Rahmen der Ausstellung der Norddeutschen Realisten geplant waren, entfallen. Der zur Ausstellung erschienene Katalog ist weiterhin erhältlich und kann online und unter Tel. 04521/ 788520 bestellt werden.

Das Eutiner Schloss schließt seinen Museumsbereich ebenso. Nicht davon betroffen ist der Museums-Shop, der weiterhin dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet bleibt und in der nächsten Woche sein großes Weihnachtszimmer den Kunden präsentieren kann, wie Schloss-Chefin Brigitta Herrmann mitteilte.

Vereine und Konzert, Sitzungen

Der Vorstand des Wandervereins hat am Freitag auch den „Lockdown“ für alle Ostholsteiner Wanderfreunde verkündet. Alle geplanten Aktivitäten und Ausflüge in diesem Jahr inklusive der am 12. Dezember geplanten Weihnachtsfeier im Neukirchner Hof wurden abgesagt – „zum Schutz der Gäste und Mitglieder“. Ausgefallene Wanderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Regelmäßig aktualisierte Infos gibt es im Internet unter www.wander verein-ostholstein.de.

Die Ball-Spiel-Gemeinschaft hat ihren kompletten Spielbetrieb für die Zeit des Lockdowns abgesagt und ebenso die Geburtstagsfeier, die Mitte November geplant war.

„The big Gong“ – das Gong-Konzert mit Peter Heeren, das im November in Schönwalde stattfinden sollte, wurde nun auf den 5. Dezember um 15 Uhr verschoben, wie der Veranstalter mitteilte. Wer kommen möchte, muss sich unter Tel. 04528/9250 oder info@kirche-schoen walde.de anmelden.

Nicht vom Lockdown und Kontaktbeschränkungen betroffen sind Sitzungen der politischen Gremien auf Kreis- und Stadtebene. Der Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss der Stadt Eutin tagt am Dienstag, 3. November, ab 18 Uhr in der Opernscheune (Studiobühne), der Stadtentwicklungsausschuss berät am Donnerstag, 5. November, ab 18 Uhr an gleicher Stelle. Die Dorfschaftsversammlung Sibbersdorf, die für den 2. November angekündigt war, wurde bereits vor der Regierungserklärung abgesagt.

Eutin GmbH hilft weiter beim Vernetzen

Im Rahmen des ersten Lockdowns initiierte Eutin-GmbH-Geschäftsführer Michael Keller „Eutin hilft“ als digitalen Marktplatz für den Einzelhandel und die Gastronomie der Stadt aber auch für Privatpersonen, die Hilfe beim Einkaufen oder Botengängen brauchen oder anbieten möchten. Nun, mit dem Bekanntwerden des zweiten Lockdowns lebt die Seite eutinhilft.de wieder auf. Wer will, registriert sich für die Nachbarschaftshilfe oder aktualisiert als Einzelhändler oder Gastronom sein Angebot für die Kunden.