Corona aktuell : Abgeschwächte Infektionszahlen in Ostholstein und im Kreis Plön

Nur fünf neue Corona-Fälle in Ostholstein und nur einer im Kreis Plön.

Eutin/Plön | Deutlich abgeschwächt haben sich die Corona-Infektionszahlen in den Kreisen Ostholstein und Plön. Carina Leonhardt aus dem Kreishaus in Eutin meldete fünf Neuinfektionen von Montag auf Dienstag, Rebekka Merholz von der Plöner Kreisverwaltung berichtete von einem Fall. Weiterlesen: Die Meldung von Montag In Ostholstein ist die Gesamtzahl der Coronafälle...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.