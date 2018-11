Eutin : Abgesang nach 175 Jahren

Der Eutiner Männergesangverein von 1843 löst sich auf, weil der Nachwuchs fehlt. Das letzte Konzert mit dem Chor findet bei Neumünster statt.

von Juliane Kahlke

21. November 2018, 18:00 Uhr

Der Eutiner Männergesangverein löst sich zum Jahresende auf. Grund sei der fehlende Nachwuchs, sagte gestern Gerd Bielawa, Pressewart des Chores. „Eigentlich sind wir ein bisschen traurig, dass wir als zweitältester Verein in Eutin nun aufhören müssen“, drückt der langjährige Sänger sein Bedauern aus. Aber es habe sich niemand mehr gefunden, der eine der Vorstandsaufgaben habe übernehmen wollen. „Wir hatten überlegt, uns für Frauen zu öffnen, dann hätte aber die Hälfte der Sänger ohnehin den Chor verlassen“, sagte Bielawa.

Die 19 Herren werden noch Auftritte in den Krankenhäusern zu Weihnachten absolvieren und sich an einem Adventskonzert des Schleswig-Holsteinischen Sängerbundes in Wasbek bei Neumünster beteiligen. Von einem Teil des noch vorhandenen Geldes werde die letzte interne Weihnachtsfeier finanziert. Der andere müsse für Formalitäten, wie den Austrag aus dem Vereinsregister zurückbehalten werden.

Der Chor wurde 1843 auf Anregung des Mathematiklehrers Bobertag gegründet, berichtet der Verein in seiner Chronik. Am 19. August 1843 hätten sich um 20 Uhr ein Lehrer, ein Musikus, ein Handwerker, ein Advokat und ein Regierungsbeamter zusammengefunden und die Gründung der Eutiner Liedertafel beschlossen. Dirigent wurde der Stadtmusiker Langenbusch. „Gesungen wurde jeden Sonnabend im Schulhaus Plöner Straße 15.“

Der Chor erhielt 1871 Konkurrenz, als die Handwerkerliedertafel entstand. Ende 1905 gründeten dann die jungen Sänger der Liedertafel mit dem Quartett-Verein Concordia den dritten Männerchor in Eutin. Doch schon 1919 schloss sich der Chor mit der Liedertafel zum Eutiner Männerchor zusammen. 1933 wurde unter den Nationalsozialisten gleichgeschaltet, es sei nur noch ein Gesangverein in der Stadt geduldet worden. Die drei Chöre wurden zum Eutiner Männergesangverein von 1843. Der Verein bekam 1957 die Zelter-Plakette.

Heute sind die meisten der Sänger über 80 Jahre alt, der jüngste sei 74, sagt Bielawa. Er selbst gehöre seit 25 Jahren dem Verein an. Mit inzwischen 52 Jahren sei Hans-Jürgen Rosenkranz am längsten dabei. Zu den regelmäßigen Auftritten des Chores gehörte die an den Volkstrauertagen am Ehrenmal Oldenburger Landstraße in Eutin. Seine Vereinsgeschichte werden die 19 Herren mit Auftritten am 9. Dezember in den Krankenhäusern (9 Uhr St. Elisabeth, 11 Uhr Sana-Klinik) beschließen. Das letzte Konzert mit dem Chor unter Leitung von Uta Runke findet am 1. Dezember um 17 Uhr in der Friedenskirche in Wasbek statt. Danach wird der Verein um Vorsitzenden Karl-Otto Schuldt Geschichte werden.