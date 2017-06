Abgesägte Bäume: Vandalismus in der Eutiner Stadtbucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Emde 1 von 1

Die ersten Spaziergänger trauten am Samstagmorgen ihren Augen kaum: Vier der jungen Amberbäume, die an der neugestalteten Stadtbucht gepflanzt wurden, trieben im Wasser vor dem Holzdeck. Unbekannte hatten der Polizei sogar ein Stück Holz vor die Wache gelegt. Eutins Bürgermeister Carsten Behnk hofft, dass die Täter ermittelt werden: „Das ist doch pure Zerstörungswut, die einen traurig macht. Vielleicht brauchen wir doch eine Videoüberwachung an der Stadtbucht?“ Seite 4



von Constanze Emde

erstellt am 19.Jun.2017 | 20:47 Uhr