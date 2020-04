Plön : Abbrucharbeiten bei ehemaliger Fischerei Reese

Die Stadt Plön hat wohl Interesse an der Entwicklung des Geländes, doch die Fischerei hat Vorrang.

von Michael Kuhr

24. April 2020, 16:04 Uhr

Plön | Die Plöner Seen-Fischerei von Fischwirtschaftsmeister Gunnar Reese aus Sarlhusen bei Itzehoe ist Geschichte. Der Pachtvertrag lief Ende März nach 18 Jahren aus (der OHA berichtete). Am Donnerstag übergab Gunnar Reese die Liegenschaft an den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) Schleswig- Holstein zurück, der es für das Land verwaltet.

Bürgermeister Lars Winter sagte am Mittwoch im Stadtentwicklungsausschuss, dass die Stadt in Absprache mit dem LKN dort erst einmal ein altes, marodes Garagengebäude abreißen werde. Die Kosten bezifferte Winter auf rund 16.000 Euro. Die Planung seien bereits vor Ausbruch des Coronavirus angelaufen, um das Gelände für das Stadtbuchtfest zu vergrößern. Doch das Fest fällt nun leider aus. Die Garagen werden trotzdem abgerissen.

Fest steht, dass die Stadt die Kosten für den Abriss bei eigener Pacht oder Kauf mit dem Land verrechnen wolle, sagte Lars Winter. Wenn beides nicht greife, dann werde das Land die Abbruchkosten erstatten. Nach OHA-Informationen ist der Garagenbau vor sehr vielen Jahren ohne Baugenehmigung „erweitert“ worden.

Die von Bürgermeister Lars Winter vorgetragenen Fortschritte und Pläne auf dem Gelände der ehemaligen Fischerei Reese brachte die CDU-Franktion auf den Plan, weil Winter im Kopf offenbar schon weiter ist als die Christdemokraten. „Es gibt ein Wertgutachten des Landes“, sagte Lars Winter. In erster Linie sei die Fläche für die Fischerei vorgesehen. Eine entsprechende Ausschreibung sei beim LKN in Vorbereitung, denn vorrangig solle die Fischerei auch an einen Fischer verpachtet werden. Und wenn es einen neuen Pächter gebe, dann wolle die Stadt mit ihm gut zusammenarbeiten. Und wenn es keinen gebe, dann gebe es mindestens schon kreative Ideen.