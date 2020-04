Eutin : Ab Sommer neue Parkgebühren

Wann genau der Beschluss dafür möglich sein wird ist offen. Wichtige Hinweise an Politik gab es zum Thema im Mobilitätsbeirat

Avatar_shz von Constanze Emde

13. April 2020, 12:32 Uhr

Eutin | Die Politik hat lange um eine Lösung gerungen, wie es gelingen kann, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen, aber nicht gänzlich zu Lasten der Stadt. Der beschlossene Kompromiss: Die Parkgebühren in Eutin sollen teurer werden, um zusätzlich pro Jahr 500.000 Euro mehr einzunehmen, die dann in Absprache mit den Anliegern in den Straßenausbau investiert werden.

Die Politik brauchte eineinhalb Jahre für den Beschluss mit dieser Lösung, die Verwaltung wollte ursprünglich im Mai dem Hauptausschuss ein Konzept zur Parkraumbewirtschaftung vorlegen, damit die Regelung spätestens am 1. Juli greifen. Die Dringlichkeit, die entsprechende Satzung zur Bewirtschaftung zu ändern, sei auch hoch, machte Tilo Hegenberg im letzten Mobilitätsbeirat noch einmal deutlich, weil Eutins Satzung einfach zu alt sei, so die Kritik der Aufsichtsbehörde. Wichtig sei, so Hegenberg, dass das neue Konzept wirklich ab 1. Juli greife, denn es gehen der Stadt Gelder verloren für den Straßenausbau. Unisono betonte das auch Hauptausschussvorsitzender Matthias Rachfahl (CDU) eine Sitzung zuvor. Für 2020 sei rein rechnerisch nur noch die Hälfte für das „Straßensanierungskonto“ drin. Doch Hegenberg regte im Mobilitätsbeirat an, gerade nicht nur auf die Kosten zu schauen, sondern im Konzept auch auf Besonderheiten einzugehen, wie Parkplätze für Menschen mit Gehbehinderungen. „Die Interessensgruppen sollten ausgewogen betrachten werden. Wenn Händler gefragt werden, sollten auch Bürger gehört werden“, sagte Hegenberg, der als Vertreter der „Parents for Future“ auch auf Agieren im Sinne des Klimanotstandes hinwies. „Die Brötchentaste für schnelle Erledigungen sollte entfallen, sonst lockt man für kurze Wege keinen aufs Rad. Und gerade die kleinen Wege sind es doch, die in einer Stadt wie Eutin gut mit dem Rad erledigt werden können“, sagt Hegenberg. Klimanotstand und Brötchentaste passen nicht so gut zusammen, so Hegenberg. Er gab den politischen Vertretern außerdem den Tipp, eine regelmäßige Rückmeldung über die monatlichen Parkeinnahmen von der Verwaltung zu fordern. „Merkt man dann, dass sich die Erwartungen nicht erfüllen, kann man schnell reagieren und gegebenenfalls nachsteuern.“

Ob allerdings nach bisherigen Stand aufgrund von Corona-Verboten ein Hauptausschuss vor der nächsten Stadtvertretersitzung (Juni) stattfindet, ist derzeit fraglich.

Ebenso offen ist, ob die Anzahl der derzeitigen Bezahlparkplätze zu Lasten der freien im Stadtgebiet erhöht wird, um entsprechende Einnahmen zu generieren. Laut Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt gibt es 458 Bezahlparkplätze in Eutin, 198 mit Scheibe (zwei Stunden frei), 26 Parkplätze mit Scheibe (30 Minuten frei) und 693 freie, also nicht bewirtschaftete Parkplätze. Welche Einnahmen bei Vollauslastung der derzeitigen 458 Bezahlparkplätze (laut Kerstin Stein-Schmidt) bei minimaler Erhöhung möglich wären, zeigt ein Rechenbeispiel (Infokasten).

Derzeit kostet eine Stunde parken in Eutin zwischen 9 und 15 Uhr 50 Cent, eine halbe Stunde 25 Cent. Mit Antrag von CDU und Grünen sollen 500.000 Euro mehr auf den Bezahlparkplätzen erwirtschaftet werden. Laut Stadtsprecherin Kerstin Stein-Schmidt gibt es 458 Bezahlparkplätze in Eutin, 198 mit Scheibe (zwei Stunden frei), 26 Parkplätze mit Scheibe (30 Minuten frei) und 693 freie, also nicht bewirtschaftete Parkplätze. Bei einer Bewirtschaftung von 8 bis 17 Uhr an 300 Tagen (Feiertage und Sonntage ausgenommen) lägen die Einnahmen bei einer Vollauslastung bei 618.300 Euro (bei 50 Cent pro Stunde). Bei 60 Cent pro Stunde (also nur zehn Cent mehr als bislang) und voller Auslastung der 458 Bezahlparkplätze liegen die Einnahmen bei fast 742.000 Euro und dürften die politischen Forderung von 500.000 Euro Mehreinnahmen erfüllt sein. Die Parkkosten pro Stunde, das soll das simple Rechenbeispiel zeigen, werden am Ende immer noch deutlich unter denen der umliegenden Orte an der Küste, Lübeck oder Kiel. Mit Blick auf die Attraktivitätssteigerung des öffentlichen Nahverkehrs sollte, das regten verschiedene Initiativen an, der Parkpreis nicht nur ein Bruchteil vom Ticketpreis für den Bus betragen, weil der Umstieg sonst nicht gelinge.

Auch riet Tilo Hegenberg als „Parents for Future“-Vertreter im Mobilitätsbeirat dazu, die 15 Minuten-Brötchentaste zu streichen, kostenlose Parkanreize für kurze Wege mit dem Auto seien aus seiner Sicht mit dem Klimanotstand nicht vereinbar.

So viel kann es kosten





Bus versus Auto – auch das sollte beim Preis bedacht werden