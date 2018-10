Eutin : Ab sofort gibt es den Round-Table-Adventskalender

Der Adventskalender für den guten Zweck des Round-Table 122 Malente-Eutin ist ab sofort in zahlreichen Geschäften Eutins, Plöns, in Malente, Lütjenburg und auch Neustadt für fünf Euro pro Stück zu kaufen. 235 Gewinne sind versteckt, das Geld bleibt in der Region.

von Constanze Emde

09. Oktober 2018, 00:52 Uhr

Es sind zwar noch gut elf Wochen bis Weihnachten, doch die Vorfreude auf die Weihnachtszeit kann mit dem Adventskalender des Round Table 122 Malente-Eutin schon jetzt beginnen. Ab sofort können die Kalender – in diesem Jahr mit dem Motiv der heimeligen Eutiner Twiete – in zahlreichen Verkaufsstellen in Eutin, Malente, Plön, Lütjenburg und Neustadt für fünf Euro pro Stück erworben werden.

Jeder Kalender hat eine Nummer, 5000 Exemplare gibt es in diesem Jahr insgesamt, und hinter jedem Türchen warten Gewinne. Die Gewinnnummern werden im Beisein eines Notars im November gezogen und zur Adventszeit täglich im Ostholsteiner Anzeiger, der Facebook-Seite der Tabler sowie deren Homepage www.rt122.de veröffentlicht werden, erklärt Round-Tabler Stefan Dose. „Insgesamt gibt es 235 Preise im Wert von 8000 bis 10 000 Euro hinter den 24 Türchen, finanziert über zahlreiche Sponsoren. Unter den Hauptpreisen sind ein I-Pad, 55-Zoll-TV, Playstation 4, Gas-Grill, E-Book-Reader und Geldgewinne“, sagt Dose.

Die Round-Tabler rechnen mit einem Erlös von rund 20 000 Euro, die wie in den Vorjahren auch, in nachhaltige Projekte in der Region fließen sollen. In diesem Jahr konnten Kitas, Spielmannszug Malente, Fußballmannschaften, die Kreisbibliothek sowie unter anderem die evangelische Jugend unterstützt werden. „Das Geld bleibt in der Region und wir prüfen sehr genau, um welche Projekte es sich handelt“, sagt Dose. Neben den dauerhaften verkaufsstellen bieten die Round-Tabler die Kalender auch bei den Eutiner Highland-Games am 28. Oktober auf dem Markt an.