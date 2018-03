Ab sofort 30er-Zone vor Wisser-Schule

von Constanze Emde

15. März 2018, 00:01 Uhr

Tempo 30 gilt ab sofort im Bereich der Wilhelm-Wisser-Schule an der Elisabethstraße. Die Schilder setzte Timo Lammert (Foto) gestern mit seinem Kollegen Peter Piepke vom Baubetriebshof. „Der Bodenfrost hat das nicht eher zugelassen“, sagten sie. Die beiden anderen 30er-Zonen in der Riemannstraße vor der Kinderbetreuung und vor dem Elisabeth-Krankenhaus in der Plöner Straße sind bereits eingerichtet (wir berichteten).