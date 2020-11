Ostholstein : Ab Montag Masken-Pflicht an Promenaden, in Innenstädten und Hafenbereichen

Maske auf von 8 bis 19 Uhr in Eutin: Das zeitlich begrenzte Verbot ist für alle Städte individuell geregelt.

Avatar_shz von Constanze Emde

01. November 2020, 20:30 Uhr

Eutin | Ab Montag, 2. November, gilt die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein. Sie legt die Regelungen fest, die in den kommenden vier Wochen während des zweiten Lockdowns gelten sollen und ist unter www.schleswig-holstein.de/coronavirus-erlasse.de veröffentlicht. Danach gilt: „In Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen Bereichen, Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr, in denen typischerweise das Abstandgebot nicht eingehalten werden kann, müssen Fußgängerinnen und Fußgänger eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.“ Grundsätzlich gilt also die Faustformel: Bei Unterschreitung des Mindestabstandes, Alltagsmaske auf.

In Eutin muss in der Fußgängerzone zwischen 8 und 19 Uhr Maske getragen werden

Der Kreis Ostholstein legt zudem in einer am Sonntagabend veröffentlichten Allgemeinverfügung die Orte fest, wo im Kreisgebiet die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt – entsprechend erfolgt das in anderen Kreisen und kreisfreien Städten. In Eutin gilt die Maskenpflicht demnach von 8 bis 19 Uhr in der gesamten Fußgängerzone: Königstraße, Keuchhustengang, Königstraßenpassage, Markt, Professor-Hofmeier-Gang, Twiete und Peterstraße. In Malente ist neben der Bahnhofstraße sogar der Bereich um den Holzbergturm samt dazugehörigen Parkplatz einbezogen. An sämtlichen Küstenorten gilt auf den Promenaden, den Hafenbereichen und den Wegen dorthin, ebenso wie in deren Zentrum eine Maskenpflicht.

Schilder müssen aufgestellt, Kontrollen organisiert werden, Erlass aber ab sofort gültig

In Abstimmung mit den örtlichen Ordnungsbehörden sind in der Anlage zu der Allgemeinverfügung die Bereiche genannt und in Karten eingezeichnet, in denen das Abstandsgebot typischerweise nicht immer eingehalten werden kann, weil dort erfahrungsgemäß großer Publikumsverkehr herrscht. Da diese Bereiche nicht zu jeder Zeit stark frequentiert sind, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nur für bestimmte Zeiten angeordnet. Auf diese Weise kann der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gewahrt werden, teilt Kreissprecherin Carina Leonhardt am Sonntagabend mit. Während in Küstenorten die Pflicht teilweise bis 22 Uhr reicht, ist in Eutin mangels Publikumsverkehr in den Abendstunden beispielsweise „nur“ zwischen 8 und 19 Uhr die Maske aufzusetzen.

Zahl der positiv getesteten Ostholsteiner steigt weiter

Vor dem Wochenende sind die positiv getesteten Fälle erneut sprunghaft gestiegen. Zu Freitag, so die Meldung des Gesundheitsamtes, gab es allein elf weitere Fälle, sodass aktuell 142 Menschen als derzeit positiv gelten. Seit Pandemiebeginn gibt es demnach bislang 300 positiv getestete Ostholsteiner. Das Gesundheitsamt meldet über das Wochenende keine neuen Zahlen, deshalb ist davon auszugehen, dass diese Zahlen am Montag weiter steigen. 425 Menschen befinden sich laut Gesundheitsamt gerade in Quarantäne. Für die Eutiner Grundschüler der dritten Kohorte endet diese am Montag. Ab 3. November dürfen sie wieder in die Schule. Ein weiterer Ansteckungsfall vom positiv getesteten Kind ausgehend unter den Schülern ist nicht bekannt.