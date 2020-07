Die Umstellung ist erfolgt : Ab Mittwoch wird das Parken in Eutin teurer

Die Stadt Eutin setzt die neue Parkgebührenverordnung sukzessive um.

von Michael Kuhr

13. Juli 2020, 17:12 Uhr

Eutin | Es ist vollbracht: Die Parkuhren ist bereits umgestellt und ab dem morgigen Mittwoch (15. Juli) gelten an den öffentlichen Parkplätzen die neuen Tarife. Das teilte die Stadt Eutin gestern mit. Die vorhandenen acht Parkuhren seien inzwischen entsprechend umgestellt worden.

Damit setzt die Stadt die neue Parkgebührenverordnung sukzessive um. Die Innenstadtparkplätze werden künftig von 8 bis 16 Uhr bewirtschaftet. Von 16 Uhr an ist das Parken auf diesen Flächen frei. Ebenso darf samstags und sonntags in der Innenstadt frei geparkt werden.

„Die Gebühren sind mit 50 Cent pro halber Stunde nach wie vor moderat“, heißt es aus dem Rathaus. Das Tagesticket koste 6 Euro, die Kurzzeitparkertaste biete nach wie vor 15 Minuten freies Parken. Die Regelung gilt hier: Berliner Platz, Segenhörn, Lübecker Straße, Stolbergstraße, Stadtgraben und Am Ihlpool.

Weitere zehn Parkautomaten seien bestellt und würden in den nächsten Wochen angeliefert und im Innenstadtgebiet (Jungfernstieg, Albert-Mahlstedt-Straße, den Parkplatz am Schloss, Bahnhofstraße/Parkstreifen sowie Plöner Straße 19 bis 21) aufgestellt. Parken mit Parkscheibe, halbe Stunde frei, gelte in zusammen 46 Parkplätzen in folgenden Straßen: Am Rosengarten, (unterer Bereich), Berliner Platz (vor Edeka), Freischützstraße, Ihlpool (Fahrbahnrand), Oberonstraße, Otto-Haesler-Straße.

In der grünen Zone, die den 800 Meter-Radius vom Marktplatz aus erfasst, gilt Parken mit Parkscheibe montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, Höchstparkdauer 3 Stunden auf zusammen 81 Parkplätzen in den Straßen: Bleeker Gang (Parkstreifen), Heinrich-Lüth-Weg (Richtung Seepromenade), Plöner Straße 27 – 33, Riemannstraße (gegenüber Bleekergang), Riemannstraße (Parkplätze Schwimmhalle).

Parken ohne Beschränkung gilt auf 425 Parkplätzen hier: Alter Bauhof, Am Mühlenberg, Bahnhofstraße (Parkplatz), Elisabethstraße (P+R), Heinrich-Lüth-Weg (verkehrsberuhigter Bereich), Heinrich-Westphal-Straße (Parkplatz), Oldenburger Landstraße.