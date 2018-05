A-Jugendfußballer treffen sechs Mal

JFV Eutin/Malente besiegt in der Fußball-Oberliga den Osterrönfelder TSV deutlich mit 6:1 (3:0) Toren

von Harald Klipp

05. Mai 2018, 12:30 Uhr

Die A-Jugend-Oberligamannschaft des JFV Eutin/Malente bestätigte ihre gute Form mit einem 6:1 (3:0)-Sieg gegen den Osterrönfelder TSV. „Unser Sieg ist ganz sicher verdient, ist aber vielleicht einen Tick zu hoch ausgefallen“, sagte JFV-Trainer Stefan Lunau.

Die Gastgeber begannen sehr konzentriert. In der 13. Minute leitete Jesse Jansen am eigenen Strafraum eine Kombination ein, die er selbst per Kopfball zum 1:0 abschloss. Der JFV Eutin/ Malente baute den Vorsprung durch zwei Tore von Robin Kelting (35., 44.) bis zur Pause auf 3:0 aus.

In der 51. Minute verkürzten die Gäste Doch nur fünf Minuten später stellte Moritz Haye den alten Abstand wieder her. Danach kam es zum offenen Schlagabtausch. Die weiteren Treffer erzielte jedoch nur der JFV Eutin/Malente. Madiop Badiane erhöhte mit einem direkt verwandelten Freistoß (63.), bevor Fabio Graville kurz vor dem Schlusspfiff den 6:1-Endstand herstellte. „Wir haben das heute richtig gut gemacht Allerdings hatte Osterrönfeld auch gute Chancen das Ergebnis knapper zu gestalten“, sagte Stefan Lunau.