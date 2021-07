Corona aktuell : Zwölf neue Covid-19-Fälle in den Kreisen Ostholstein und Plön

Die Zahl der Infizierten steigt und treibt die Inzidenz-Werte weiter nach oben.

Eutin | Einen deutlichen Zuwachs an Infizierten vermelden die Kreise Ostholstein und Plön: Am Donnerstag wurden insgesamt zwölf Fälle registriert. Davon vermeldete der Kreis Ostholstein acht, der Nachbarkreis Plön vier. In letzterem liegt die Inzidenz nun bei 3,9, in Ostholstein bei 16,0. Aktuell klinisch in Behandlung sind in Ostholstein zwei Menschen, in...

