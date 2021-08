Corona aktuell : Zwölf Neuinfektionen im Kreis Plön, keine in Ostholstein

Der Inzidenzwert im Kreis Plön liegt weiterhin über 50, Ostholstein bleibt unter der Marke von 25. Unterdessen gibt es einen Corona-Fall an der Kreisberufsschule in Eutin.

Eutin / Plön | Der Kreis Plön kämpft weiterhin mit zweistelligen Corona-Neuinfektionen. So kamen am Montag im Vergleich zum Vortag zwölf neue Fälle hinzu. Die von Kreis-Sprecherin Nicole Heyck gemeldete Gesamtzahl der Infektionen seit Pandemiebeginn stieg damit auf 1480. Weiterlesen: Die Corona-Zahlen von Montag In Ostholstein gab es dagegen keine Neuinfektion...

